В июне 2024 года «Газета.uz» приступила к съёмкам первого документального фильма редакции, посвященного участию сборной Узбекистана в летних Олимпийских играх в Париже. Съемки выполняются совместно с продакшн-студией DBLA. Рабочее название фильма - "Фактор успеха" ("Muvaffaqiyat omili").

«Все игроки, тренеры и весь персонал футбольной сборной U23 — герои, вошедшие в историю как первая команда, которая вывела Узбекистан и всю Центральную Азию за собой прямиком на Олимпийские игры. Через наш фильм мы хотели бы рассказать, какой путь проделали молодые ребята под руководством Тимура Кападзе до олимпийских игр, какой труд стоит за большими прорывами в спорте», — отметил директор компании Gazeta News (владеет «Газетой.uz») Давлат Умаров.

«Наш фильм раскрывает историю новых героев узбекского футбола, которые благодаря только своему труду и упорству преодолели много препятствий и воплотили многолетнюю мечту всего народа — попасть на Олимпиаду. Ассоциация футбола Узбекистана и главный тренер команды Тимур Кападзе поддержали нашу идею и предоставили съемочной группе доступ к тренировкам и сборам наших олимпийцев, чтобы мы смогли зафиксировать закулисье исторического момента для всей страны", - рассказал глава Gazeta News.

Команда продакшна, приступив к съемкам, посетила три тренировочных сбора с ребятами в Узбекистане и во Франции, а затем проводила их в Олимпийскую деревню перед началом самих игр в Париже.

"Для нас с командой — это история простых ребят с различных уголков страны, объединившихся с одной целью. Для узбекистанцев — это был первый турнир такого масштаба, где играли наши футболисты. Выступления нашей сборной на Олимпийских играх объединили многих болельщиков, оставив приятные эмоции, и вызвали чувство гордости за своих. Можно с уверенностью сказать, что все матчи команды собрали миллионы узбекистанцев у телеэкранов», — поделился Давлат Умаров.

«Как написал колумнист "Газеты.uz" Дмитрий Поваров: "Тренерский штаб Кападзе и все причастные к поездке на Олимпиаду нащупали дорожку, которая ведёт наверх. Единственную в сегодняшнем футболе правильную дорожку". Мы надеемся, что наш фильм поможет не забыть путь, который привёл нас в Париж», — отметил глава Gazeta News.

В августе съёмки продолжатся в Ташкенте, Намангане, Фергане, Кашкадарье и Джизаке.

Премьера фильма пройдёт в начале ноября, а затем лента будет доступна к просмотру на площадках «Газеты.uz».

Съёмки фильма проходят при поддержке генеральных партнёров фильма «Газеты.uz» — компаний Ishonch и United Cement Group.