Бывший министр жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и хоким Нурафшана Музаффар Салиев в марте 2024 года был приговорён к 7 годам лишения свободы. Он пытался оспорить решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменений. «Газета.uz» изучила решение судов.

Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 13 марта признал бывшего министра ЖКХ (2017−2021) и хокима (2021−2023) виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере, организованной группой или в её интересах) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом; в интересах организованной группы) Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно материалам дела, его заключили под стражу 6 апреля 2023 года. Об освобождении с должности хокима Нурафшана объявили несколькими днями позже, 10 апреля.

Музаффару Салиеву и его сообщникам вменяли хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

В рамках судебных решений с обвиняемых постановлено взыскать свыше 63 млрд сумов в солидарном (равном) порядке.

Автомобили Lada Pick-Up и один частный дом в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, оформленные на имя бывшего министра Музаффара Салиева, Chevrolet Tracker, две квартиры на улице Баходира в Яккасарайском районе (ЖК Seoul Riverside на берегу канала Бурджар) и улице Фидокор в Мирабадском районе, оформленных на имя супруги З. Салиевой, и 14,6 тысячи долларов из её дома планируется направить на возмещение ущерба.

30 июля апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам оставила предыдущий приговор без изменений, посчитав доводы, изложенные в апелляции Салиева о его невиновности, «недостоверными», «попыткой отвлечь суды» и «избежать уголовной ответственности».