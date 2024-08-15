Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента в четверг опубликовало видеоролик, в котором рекомендует пешеходам «отныне при движении по нерегулируемым пешеходным переходам высоко поднять правую или левую руку и переходить улицу, убедившись, что автомашины остановились».

В ролике показываются родители с маленькими детьми, школьники и девушки, на камеру поднимающие руки, а потом переходящие или перебегающие пять полос — это только одно направление. Далее им предстоит перейти ещё столько же полос — этот процесс роликом не охвачен.

Кадр из ролика.

Снят ролик в Чиланзарском районе (панорама на карте), где на отрезке Малой кольцевой в 700 метров имеется два пешеходных перехода. Один из них недавно стал регулируемым, на другом, идентичном переходе по неизвестной причине светофоры так и не появились.

Местные жители подтвердят, что переходить здесь улицу опасно — поток машин может долго не останавливаться, а когда несколько полос остановятся, всегда есть риск, что кто-то в одном из рядов решит проскочить. Именно так случаются многие наезды на пешеходов на переходах, и УБДД это знает лучше всех.

Кадр из ролика.

Многолетний и безуспешный опыт призывов водителей и пешеходов к «культуре», уважению на дорогах и соблюдению ПДД должен был дать понять, что эти призывы не работают. Однако подразделения СБДД продолжают это делать. Более того, можно быть уверенным, что ролик пообсуждают и забудут (как большинство резонансных новостей, публикуемых регулярно), а улица так и останется опасной для всех участников движения.

Столичное УБДД стало не первым, кто призывает пешеходов переходить улицу с поднятой рукой. В прошлом году УБДД Хорезмской области, ссылаясь на «передовой» опыт неназванных стран, предложило детям переходить улицу, подняв руку, а затем в знак благодарности кланяться водителям. С такой же инициативой выступило УБДД Джизакской области.

Кадр видео УБДД Джизакской области.

Рецепты безопасных переходов известны давно. Нет, это не подземные и надземные переходы. На многополосных улицах просто не должны существовать нерегулируемые переходы. Нет, речь не о закрашивании «зебры» чёрной краской. В таких местах обязательно должны быть светофоры.

Начав устанавливать светофоры на нерегулируемых переходах в городе в прошлом году, УБДД так и не довело дело до конца. Где-то светофоры появились, но так и не заработали. Где-то, как на обсуждаемом примере, они имеются на одном переходе, а на соседнем, совершенно таком же переходе, их нет.

Год назад президент Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию «Узбекистан-2030», согласно которой все нерегулируемые пешеходные переходы в населённых пунктах через улицы шириной в две и более полосы в каждую сторону должны быть постепенно оборудованы светофорами, управляемыми кнопкой.

На многих переходах в столице светофоры появляются только после аварий со смертельным исходом. Неужели нужно ждать трагедий, чтобы понять очевидное? Своим роликом УБДД только перекладывает ответственность за безопасность пешеходов на них самих и признаёт, что не в силах обеспечить безопасность пешеходов.

Улицы Узбекистана станут безопасными только тогда, когда власти признают, что применяемые ими методы давно устарели и нуждаются в полном пересмотре.

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