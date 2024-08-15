Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 15 августа одобрил закон «О защите детей от всех форм насилия», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Как отмечалось на пленарном заседании, в последние годы растёт число случаев насилия против детей. Существующие правовые механизмы недостаточно эффективны, чтобы предупредить их и защитить права и интересы жертв.

Согласно исследованиям международных организаций, около 1 миллиарда детей в мире сталкиваются с физическим, сексуальным, психическим насилием и отсутствием заботы, 80% из пострадавших детей никому об этом не сообщают.

В Узбекистане пока не сформирована система по сбору результатов таких исследований, их обработке и сравнению. Несмотря на это, по имеющейся информации, в Узбекистане увеличивается число случаев насилия над детьми.

Если в 2021 году было известно о совершении 1831 преступления в отношении детей, то в 2022 году эта цифра выросла на 20% — до 2194. Число преступлений против половой свободы ребёнка за этот период выросло с 334 до 395 (+18%). Большая часть таких преступлений зарегистрирована в Ферганской (719), Самаркандской, Ташкентской областях и Ташкенте.

За последние три года более 2000 граждан были лишены родительских прав по решению суда, из них 86% привлечены к ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

Директор Национального агентства социальной защиты при президенте Мансурбек Полвонзода ранее подчёркивал важность разъяснить и ввести в сознание общества понятия прав и интересов детей.

Документом устанавливается порядок выдачи охранного ордера детям, пострадавшим от насилия. Он будет выдаться органами внутренних дел на срок до 30 дней и вручаться жертве насилия или её законному представителю при участии уполномоченного госоргана.

По заявлению жертвы насилия или её законного представителя, если угроза ещё не была устранена, срок действия охранного ордера может быть продлён судом по уголовным делам до 1 года.

Дети получат право обращаться в суд с требованием о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда вследствие совершенного насилия, а также обращаться по вопросам насилия напрямую или через законного представителя в госорганы.

Закон повышает ответственность родителей. В нем предусмотрено, что родители должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие. Документ отдельно запрещает физическое наказание детей в процессе их воспитания.

В законе впервые чётко определяются 12 категорий детей, подверженных риску насилия (сироты, безнадзорные дети, дети с умственными отклонениями, дети, занимающиеся проституцией, попрошайничеством, дети, находящихся в условиях, которые не отвечают требованиям образования и воспитания, дети из малообеспеченных семей).

Национальное агентство соцзащиты будет помогать выявлять детей, ставших жертвами насилия, находящихся в группе риска насилия, вести их учёт и при необходимости обеспечивать принятие индивидуальных мер по предотвращению насилия в отношении них.

В число мер входят программы коррекции агрессивного поведения и ограничения прав лиц, совершивших сексуальное насилие.

Агентство также создаст круглосуточный телефон доверия для оказания бесплатной помощи жертвам.

Документом расширяется число определений форм насилия над детьми с трёх (физическое, половое, психологическое) до шести (отсутствие заботы, эксплуатация, буллинг).

Напомним, Агентство соцзащиты, Минюст и ЮНИСЕФ сообщили о разработке законопроекта против насилия в отношении детей в октябре прошлого года.