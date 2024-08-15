Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 августа подписал указ о повышении размеров заработной платы, пенсий и пособий.

Как мы сообщали, с 1 сентября размеры пенсий и пособий в Узбекистане повышаются на 15%. С 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 10%, а педагогических и медицинских работников — на 15%. Установлены также новые МРОТ (+10%) и БРВ (+10,3%).

Помимо этого, также на 15% повышается размер следующих пенсий и пособий:

минимальный размер пенсии по инвалидности при неполном стаже работы — с 800 тысяч до 920 тысяч сумов в месяц;

размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства — с 800 тысяч до 920 тысяч сумов;

минимальный размер пенсии, включая надбавки, лицам, ставшим инвалидами в результате войны 1941 — 1945 годов, и её участникам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — с 3,53 млн до 4,06 млн сумов;

размер пенсии по возрасту получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту (834 тысяч сумов) до 920 тысяч сумов — до 920 тысяч сумов;

размер пособия престарелым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — с 648 тысяч до 745 тысяч сумов;

минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты — с 648 тысяч до 745 тысяч сумов;

размер пособия законному представителю ребёнка, занятому уходом за детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, нуждающимися в постороннем уходе, — с 648 тысяч до 745 тысяч сумов в месяц.

размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца — 745 тысяч сумов в месяц с прибавлением по 244 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена семьи (было 648 тысяч + 212 тысяч);

минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца — с 648 тысяч до 745 тысяч сумов с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

Напомним, 1 февраля уже повышали минимальные пенсии и пособия, однако 30 апреля минимальные потребительские расходы (МПР), которые используются для определения черты бедности в стране, были повышены на 4,3% — с 621 тысячи до 648 тысяч сумов в месяц. Таким образом, этот показатель оказался выше размера пенсий и пособий, хотя по Конституции размеры пенсий, пособий и других видов социальной помощи, установленных законом, не могут быть ниже официально установленных МПР.

С 1 мая на 4,3% были повышены минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы и пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца. Эта сумма доведена до показателя минимальных потребительских расходов (черты бедности).