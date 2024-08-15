Сенаторы Узбекистана обсудили вопрос установки лифтов и экскалаторов на надземных пешеходных переходах Ташкента, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на заседании верхней палаты парламента 20 декабря подвергла критике неработающие лифты и эскалаторы в надземных пешеходных переходах Ташкента, которые создают неудобства людям и ставят под угрозу жизни пешеходов.





Председатель Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Одилжон Иминов сообщил, что после того заседания в январе в хокимият было внесено указание о ремонте лифтов и эскалаторов. По его словам, 21 февраля все лифты и эскалаторы были отремонтированы и запущены в эксплуатацию в период с 8:00 до 20:00.

На днях специалисты снова провели проверку работы оборудования на надземных переходах и выяснили, что три из четырёх эскалаторов не работали на переходе, который построен на пересечении улиц Бунёдкор и Чолпон-ота.

Одилжон Иминов заявил, что в большинстве случаев вина в поломке лифтов лежит на «некоторых молодых людях, школьниках, которые нажимают кнопку аварийной остановки или нажимают кнопки больше, чем нужно».

По запросу комитета Сената установка 10 лифтов и 6 эскалаторов на двух надземных переходах на пересечении улиц Мукими и Лутфи и на одном таком переходе на улице Шота Руставели, а также ремонт действующего подъёмного оборудования включены в программу Специализированного управления по эксплуатации, содержанию и ремонту городских искусственных сооружений Главного управления благоустройства хокимията Ташкента на 2024 год.

Вопрос финансирования этих работ будет рассмотрен на ближайшем заседании городского кенгаша народных депутатов.





Первый заместитель хокима Ташкента по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности Бахтиёр Хайдаров сообщил, что вопрос финансирования работ по установке 10 лифтов и 6 эскалаторов будет решаться поэтапно.

Что не так с переходами

Мы писали, что в постановление президента об утверждении общенациональной программы «Безопасная и гладкая дорога» от 12 июля 2022 года были включены пункты о строительстве в Ташкенте 25 надземных и 25 подземных пешеходных переходов (по 5 подземных и 5 надземных в 2022—2026 годах). На тот момент в городе, согласно постановлению, имелось 10 надземных переходов и 41 подземный.

На каких расчётах основаны цифры (25+25), какова необходимость в этих переходах, в документе не уточняется. Адреса будущих подземных и надземных переходов также не уточняются. У жителей Ташкента много вопросов к уже существующим в центральной части города подземным и надземным переходам. Они не соответствуют градостроительным нормам, касающимся доступности сооружений, и законодательству.

Надземные и подземные переходы могут быть необходимы в местах, где без них действительно нельзя обойтись. К таким местам относятся переходы через участки железной дороги, кольцевых автодорог на окраине городов, загородные трассы. При этом переходы должны быть максимально удобными для пользования пешеходами.

В 2019 году «Газета.uz» рассказывала, как надземные переходы делают город опаснее и вынуждают людей рисковать жизнью, становясь нарушителями ПДД.

В декабре прошлого года в видеорубрике на узбекском языке «NOqulay shahar» («НЕудобный город») мы выпускали репортаж о таких переходах, которые создают массу неудобств горожанам.

Специалисты по городской среде подчёркивают, что надземные переходы неудобны не только для маломобильных людей. Молодые и здоровые пешеходы тоже перебегают проезжую часть в «неположенных местах», чтобы сэкономить время и энергию, особенно если учитывать, что подъем и спуск по лестницам, а также повороты значительно удлиняют путь. Как правило, заборы и ограждения людей не останавливают. Это хорошо иллюстрирует видеорепортаж, упоминаемый выше.

Пешеходы переходят улицу в тени надземного перехода над улицей Лутфи. Фото: Аркадий Гершман.

Водители при приближении к надземному переходу не снижают скорость, так как не ожидают появления здесь пешеходов. Это делает места рядом с надземными переходами зонами повышенной опасности. В Ташкенте не раз происходили несчастные случаи в таких местах.

Российский урбанист Аркадий Гершман в 2018 году предложил способ организовать движение на перекрёстке улиц Мукими и Лутфи (где также есть неудобный надземный переход), при котором пешеходы получат возможность переходить улицу без риска для жизни.

В последние годы в Ташкенте на многих нерегулируемых переходах, наконец, появились светофоры, а некоторые подземные переходы начали дублировать «зеброй» на поверхности (площадь Дружбы народов, площадь Чорсу, площадь Бешагач — правда, в последнем случае переход по земле по непонятной причине преградили решётками — см. фото).