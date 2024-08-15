В Музрабадском районе Сурхандарьинской области 11 августа произошло убийство, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

18-летняя Ф. Джаббарова погибла в результате травм, нанесённых ей палкой и металлическим предметом. На девушку, по данным правоохранительных органов, напал её младший брат, 16-летний А. Джабборов, из-за того, что сестра «вступала в отношения с парнями».

По данному факту районная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство). Подозреваемый задержан, ведётся следствие.