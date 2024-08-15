Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. Соответствующее решение принял собравшийся 14 августа Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Что известно об инфекции Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян, который относится к роду Orthopoxvirus. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: клада I и клада II. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырёх недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов. Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с заразным человеком, загрязнёнными предметами или инфицированными животными. Впервые случай заболевания человека оспой обезьян был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК). Инфекция считается эндемичной для стран Центральной и Западной Африки.

Это уже второй раз за два года, когда ВОЗ объявляет оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Первая глобальная вспышка была зафиксирована в 2022—2023 годы — тогда она была вызвана штаммом, известным как клада IIb. Текущую вспышку вызвал штамм клада Ib, убивающий до 10% заболевших.

«Появление новой клады оспа обезьян, её быстрое распространение в восточной части ДРК и обнаружение в соседних странах, вызывают большую тревогу. Нужны скоординированные международные меры, чтобы остановить эту вспышку и спасти людей», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

За последний месяц было зарегистрировано более 100 лабораторно подтверждённых случаев клада 1b в четырёх странах, граничащих с ДРК, в которых ранее не выявляли оспу обезьян: Бурунди, Кения, Руанда и Уганда. Эксперты полагают, что случаев больше.

По данным ВОЗ, за этот год число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило прошлогодний показатель и достигло 15,6 тысячи, из которых 537 летальных.