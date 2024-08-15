Украина создала военную комендатуру на подконтрольной территории в Курской области России. Об этом на заседании ставки 15 августа президенту Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура», — сказал Сырский (цитата по «Украинской правде»).

Сырский также рассказал, что под контролем ВСУ находится 82 населённых пункта и 1150 кв. км территории.

«В общей сложности с начала операции в Курской области наши войска продвинулись на 35 километров вглубь», — заявил он.

Министерство обороны РФ в своей сводке 15 августа сообщило, что российская армия вернула контроль над селом Крупец в Курской области, а также отразила атаки ВСУ в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.