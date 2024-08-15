Украина создала военную комендатуру на подконтрольной территории в Курской области России. Об этом на заседании ставки 15 августа президенту Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
«Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура», — сказал Сырский (цитата по «Украинской правде»).
Сырский также рассказал, что под контролем ВСУ находится 82 населённых пункта и 1150 кв. км территории.
«В общей сложности с начала операции в Курской области наши войска продвинулись на 35 километров вглубь», — заявил он.
Министерство обороны РФ в своей сводке 15 августа сообщило, что российская армия вернула контроль над селом Крупец в Курской области, а также отразила атаки ВСУ в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
- ВСУ начали наступление в Суджанской районе Курской области 6 августа. Министерство обороны России заявляло, что продвижение ВСУ остановлено, однако, по сообщениям российских провоенных блогеров, оно продолжается. По данным The Washington Post, в операции, вероятно, участвуют несколько украинских механизированных и штурмовых подразделений.
- The Economist писало, что конечная цель украинской операции в Курской области России по-прежнему остаётся неясной, но минимальная задача, видимо, заключается в отводе российских войск с участков фронта в Харьковской и Донецкой областях.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, Украина «решает задачи, связанные с обеспечением безопасности», и «не заинтересована в оккупации этих территорий». «Она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, вытеснении остатков российских войск за линии, позволяющие наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории, формировании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники)», — написал Подоляк в соцсети X.