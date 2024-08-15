Десятки тысяч женщин в индийском штате Западная Бенгалия прошли по улицам в ночь с 14 на 15 августа в знак протеста против гендерного насилия, сообщает BBC News.

Марш получил название Reclaim the Night («Вернём себе ночь») и, как отмечает BBC, стал кульминацией почти недельных протестов, начавшихся после изнасилования и убийства 31-летней женщины-доктора в государственной больнице в Калькутте на прошлой неделе.

Убийство врача-интерна произошло 9 августа. После 36-часовой смены она уснула в комнате для семинаров из-за отсутствия отведённого места для отдыха. На следующее утро коллеги обнаружили её полуобнажённое тело с тяжёлыми травмами. По подозрению в убийстве позже был арестован волонтёр больницы.

Женщины вышли на марш с горящими факелами, плакатами и флагами Индии, требуя справедливости. К ним присоединились молодые и пожилые мужчины.

«Дело не только в одной ночи. Каждую ночь женщины должны иметь свободу и возможность выходить на улицу, чтобы в будущем родителям девочек не приходилось думать, когда наступит поздний вечер, вернётся ли их ребёнок домой в целости и сохранности или нет», — сказала одна из демонстранток.

Небольшие акции протеста также прошли во многих других индийских городах — в Дели, Хайдарабаде, Мумбаи и Пуне.