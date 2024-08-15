Вечером 14 августа из-за аварии на линии электропередачи «Л-Паркентский-1» и подстанции «Лафарга» 3140 абонентов в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районах несколько часов были без электричества.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана сообщила об отключении около 22:00, хотя сообщения об этом в социальных сетях появились раньше. О полном устранении неполадок было сообщено в 00:36.

Предприятие Ташкентских городских электросетей в 19:00 также сообщило о повреждении подземного кабеля высокого напряжения, проложенного от подстанции «Водил» к подстанции «Янги Паркент» в Мирзо-Улугбекском районе.

Это привело к аварийному отключению электричества в отдельных частях махалей «Турон», «Паркент» и «Подшобог». Около 22:20 было сообщено о восстановлении подачи электроэнергии.