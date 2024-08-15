В повестку дня пленарного заседания Сената Олий Мажлиса, которое состоится 15 января, вошёл закон «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения». Документ вызвал широкий общественный резонанс в прошлом году.

Закон содержит поправки о введении системы штрафных баллов за нарушение ПДД, уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и другие. Однако, помимо этих поправок, связанных с безопасностью дорожного движения, в закон была включена норма о введении наказания за дискредитацию правоохранителей.

В новой статье 195−2 КоАО за размещение в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов, связанной с исполнением служебных обязанностей, то есть обеспечением общественной безопасности, с целью их дискредитации или оскорбления предусматривается штраф 50 БРВ (с 1 декабря — 17 млн сумов) или арест до 15 суток.

Депутат Дониёр Ганиев заявлял, что эта норма противоречит политике открытости, которую проводит президент Узбекистана, принципу «не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу», а также работе общественного контроля.

Он указывал на возможные риски злоупотребления этой нормой и использования её в других целях, чтобы «нарушать права граждан, грубо обращаться с ними».

Несмотря на возражения, 94 депутатов поддержали поправки, 2 выступили против, 3 воздержались, 7 не голосовали.

Законодательная палата приняла закон 28 ноября, однако о рассмотрении документа в Сенате до сих пор не сообщалось. «Газете.uz» не удалось уточнить, имеется ли норма о дискредитации правоохранителей в версии закона, который будет рассматриваться в четверг.

Глава Антикоррупционного агентства Узбекистана Акмал Бурханов отмечал, что норма о наказании за публикацию фото и видео в интернете сотрудников правоохранительных органов «с целью дискредитации» противоречит политике открытости. Движение «Юксалиш» попросило Сенат учесть возражения общественности.

11 января Комитет Сената провёл обсуждение законопроекта. Журналисты выступили против этой нормы, указывая на риски злоупотребления. Сенатор и представители МВД пытались объяснить важность этой статьи, хотя обсуждаемая проблема касалась примерно 0,2% сотрудников (только в системе МВД, поправки же предлагалось распространить на все правоохранительные органы, включая прокуратуру, Национальную гавардию, Таможенный комитет и другие).

В постановлении нижней палаты парламента от 28 ноября говорится, что в случае непринятия Сенатом решения по данному закону в течение 60 дней со дня его поступления в Сенат он направляется напрямую президенту.

В Законодательной палате «Газете.uz» сообщали, что направили закон в рамках указанных сроков. По нашим данным, документ должен был поступить в Сенат ещё 5−6 декабря 2023 года.

Сенат должен был провести заседание до 5−6 февраля и принять решение по этому закону или по правилам направить на подписание президенту.

На предстоящем заседании Сенат также рассмотрит закон «Об утверждении Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан», конституционный закон «О Кабинете министров Республики Узбекистан», закон «О защите детей от всех форм насилия» и другие.