Политика

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства и хоким Нурафшана Музаффар Салиев был приговорён к 7 годам лишения свободы за хищение и подлог. Его апелляцию оставили без удовлетворения. Машины, две квартиры и дом, оформленных на его имя и на супругу, а также $14,6 тысячи направят на возмещение ущерба.

Президенты Узбекистана и России в телефонном разговоре обсудили расширение «многопланового сотрудничества» между двумя странами, а также международную и региональную повестку.

Экономика

Сенаторы Узбекистана одобрили Предпринимательский кодекс, который объединяет более 100 правовых документов, в том числе 9 законов. Документ устанавливает три категории бизнеса, определяет пределы и формы государственного регулирования, виды деятельности, которые не могут заниматься ИП и другое.

Общество

Пациенты детского хосписа Taskin получили возможность принимать таблетированный морфин. Ранее обезболивание было связано с болью, поскольку препарат вводился инъекционно. Глава хосписа рассказал «Газете.uz», почему это важно и что ещё предстоит сделать для облегчения жизни онкобольных.

Региональные подразделения СБДД Узбекистана регулярно удивляют «инновационными» решениями. На этот раз удивило УБДД столицы. Как и УБДД областей до этого, оно предложило пешеходам поднимать руку перед тем, как перейти нерегулируемый переход. Проблема в том, что это никак не сделает улицы безопаснее.

С 1 сентября на 15% повысится минимальный размер пенсии по инвалидности при неполном стаже работы, пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца, других пособий и выплат.

Сенаторы Узбекистана одобрили закон «О защите детей от всех форм насилия». Документом предлагается включить в понятия насилия над детьми отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также ввести охранный ордер для детей и запрет на физическое наказание при воспитании.

В Сенате обсудили установку 10 лифтов и 6 эскалаторов на трёх надземных переходах в Ташкенте. Первый замглавы хокима столицы сообщил, что вопрос финансирования работ будет решаться поэтапно. «Газета.uz» ранее объясняла, что не так с переходами — во многих местах они просто не нужны.

В марте на празднике в Кукдалинском районе Кашкадарьи взорвался газовый баллон, который использовался для приготовления еды. От ожогов скончалась девушка, 14 человек получили травмы. Владелец баллона получил 2,5 года лишения свободы и 360 часов обязательных общественных работ.

Спорт

«Газета.uz» продолжает съёмку первого документального фильма — он посвящён участию сборной Узбекистана в летних Олимпийских играх в Париже. Премьера намечена на ноябрь. «Мы надеемся, что наш фильм поможет не забыть путь, который привёл нас в Париж», — сказал директор Gazeta News Давлат Умаров.

В интервью «Газете.uz» Рустам Касымджанов отмечал, что за последние годы шахматисты Узбекистана добились выдающихся побед. Обозреватель Георгий Шванов решил осветить вопрос подробнее и вспомнить самые значимые достижения страны с момента обретения независимости.

Мир

Главнокомандующий ВС Украины заявил, что на территории Курской области России, которая находится под контролем украинской армии, создана военная комендатура «для поддержания правопорядка и обеспечения потребностей населения».

ВОЗ второй раз за два года признала эпидемию оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Решение принято на фоне вспышки инфекции в Демократической Республике Конго, заболевание распространилось на соседние страны.

В ночь с 14 на 15 августа десятки тысяч женщин в индийской Калькутте вышли на ночной марш против гендерного насилия. Поводом для акции стало изнасилование и убийство врача-интерна, работавшей в одной из больниц города, после длительной смены.

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