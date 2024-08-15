Политика
Бывший министр ЖКХ Узбекистана осуждён на 7 лет
Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства и хоким Нурафшана Музаффар Салиев был приговорён к 7 годам лишения свободы за хищение и подлог. Его апелляцию оставили без удовлетворения. Машины, две квартиры и дом, оформленных на его имя и на супругу, а также $14,6 тысячи направят на возмещение ущерба.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Президенты Узбекистана и России в телефонном разговоре обсудили расширение «многопланового сотрудничества» между двумя странами, а также международную и региональную повестку.
Экономика
Сенат одобрил Предпринимательский кодекс
Сенаторы Узбекистана одобрили Предпринимательский кодекс, который объединяет более 100 правовых документов, в том числе 9 законов. Документ устанавливает три категории бизнеса, определяет пределы и формы государственного регулирования, виды деятельности, которые не могут заниматься ИП и другое.
Общество
Дети с онкологическими заболеваниями теперь могут получить обезболивающие в форме таблеток. Почему это важно?
Пациенты детского хосписа Taskin получили возможность принимать таблетированный морфин. Ранее обезболивание было связано с болью, поскольку препарат вводился инъекционно. Глава хосписа рассказал «Газете.uz», почему это важно и что ещё предстоит сделать для облегчения жизни онкобольных.
УБДД снова перекладывает ответственность за безопасность на самих пешеходов
Региональные подразделения СБДД Узбекистана регулярно удивляют «инновационными» решениями. На этот раз удивило УБДД столицы. Как и УБДД областей до этого, оно предложило пешеходам поднимать руку перед тем, как перейти нерегулируемый переход. Проблема в том, что это никак не сделает улицы безопаснее.
Другие пенсии и пособия для граждан Узбекистана повысятся с 1 сентября
С 1 сентября на 15% повысится минимальный размер пенсии по инвалидности при неполном стаже работы, пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца, других пособий и выплат.
Сенат одобрил закон «О защите детей от всех форм насилия»
Сенаторы Узбекистана одобрили закон «О защите детей от всех форм насилия». Документом предлагается включить в понятия насилия над детьми отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также ввести охранный ордер для детей и запрет на физическое наказание при воспитании.
Вопрос финансирования установки лифтов и эскалаторов на надземных переходах решат поэтапно — хокимият Ташкента
В Сенате обсудили установку 10 лифтов и 6 эскалаторов на трёх надземных переходах в Ташкенте. Первый замглавы хокима столицы сообщил, что вопрос финансирования работ будет решаться поэтапно. «Газета.uz» ранее объясняла, что не так с переходами — во многих местах они просто не нужны.
В Кашкадарье мужчину приговорили к 2,5 годам колонии. По его вине произошёл взрыв газового баллона, погиб человек
В марте на празднике в Кукдалинском районе Кашкадарьи взорвался газовый баллон, который использовался для приготовления еды. От ожогов скончалась девушка, 14 человек получили травмы. Владелец баллона получил 2,5 года лишения свободы и 360 часов обязательных общественных работ.
Спорт
«Газета.uz» снимает документальный фильм о футбольной сборной, представившей Узбекистан на Олимпиаде
«Газета.uz» продолжает съёмку первого документального фильма — он посвящён участию сборной Узбекистана в летних Олимпийских играх в Париже. Премьера намечена на ноябрь. «Мы надеемся, что наш фильм поможет не забыть путь, который привёл нас в Париж», — сказал директор Gazeta News Давлат Умаров.
Ретроспектива: Успехи шахматистов Узбекистана за годы независимости
В интервью «Газете.uz» Рустам Касымджанов отмечал, что за последние годы шахматисты Узбекистана добились выдающихся побед. Обозреватель Георгий Шванов решил осветить вопрос подробнее и вспомнить самые значимые достижения страны с момента обретения независимости.
Мир
Украина заявила о создании военной комендатуры в Курской области России
Главнокомандующий ВС Украины заявил, что на территории Курской области России, которая находится под контролем украинской армии, создана военная комендатура «для поддержания правопорядка и обеспечения потребностей населения».
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
ВОЗ второй раз за два года признала эпидемию оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Решение принято на фоне вспышки инфекции в Демократической Республике Конго, заболевание распространилось на соседние страны.
Тысячи женщин в Индии вышли на ночной протест против гендерного насилия
В ночь с 14 на 15 августа десятки тысяч женщин в индийской Калькутте вышли на ночной марш против гендерного насилия. Поводом для акции стало изнасилование и убийство врача-интерна, работавшей в одной из больниц города, после длительной смены.
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