Легенда узбекских шахмат, 14-й чемпион мира по версии FIDE Рустам Касымджанов в интервью «Газете.uz» заявил, что шахматисты Узбекистана «выиграли абсолютно всё, что можно, и уже на всю историю вперёд выполнили все задачи».

Обозреватель редакции Георгий Шванов решил осветить вопрос подробнее и вспомнить самые значимые достижения страны в шахматах с момента обретения независимости.

1992: сенсация на Олимпиаде

30-я шахматная Олимпиада прошла в июне 1992 года в Маниле (Филлипины). Это первое подобное соревнование, в котором участвовали команды бывших советских республик. Несомненным фаворитом была сборная России, которую возглавлял чемпион мира Гарри Каспаров и будущие чемпионы Александр Халифман и Владимир Крамник. Средний рейтинг команды из шести человек составлял 2648 — для сравнения, у пятого шахматиста мира Ананда было 2670. Также средним рейтингом выше 2600 могли похвастаться сборные Украины, Англии и США.

Нашу страну представляли Валерий Логинов, Григорий Серпер, Александр Ненашев, Сергей Загребельный, Михаил Салтаев и Саидали Юлдашев (средний рейтинг 2514). Тренировал команду Сергей Пинчук.

Если победа России была предсказуемой, то серебро Узбекистана поразило шахматный мир. За 14 матчей команда потерпела три поражения, один матч сыграла вничью и одержала десять побед. Александр Ненашев, тогда ещё бывший международным мастером, набрал 9,5/12 на третьей доске и завоевал индивидуальное «золото».

Александр Ненашев (Граф). Фото: Викимедиа



Сергей Загребельный, также получивший высшее звание уже после Олимпиады, набрал 8,5/11 и получил серебро на четвёртой доске.

Большинство участников того состава сейчас представляет не Узбекистан. Логинов и Загребельный живут в России. Загребельный тренирует молодых российских игроков. Александр Ненашев взял фамилию Граф и переехал в Германию вместе с женой Реной Граф. Рена также играла в шахматы и представляла женскую сборную Узбекистана на Олимпиадах 1994 и 1998.

Судя по всему, в Германии проживает и Михаил Салтаев, активно играющий в немецкой и бельгийской шахматных бундеслигах. Григорий Серпер с 1996 года представляет США. Сейчас он работает тренером и ведёт колонку на сайте Сhess.com.

Саидали Юлдашев входил в олимпийскую сборную страны до 2018 года. Вместе с сыном основал популярный ташкентский шахматный клуб City Chess.

Саидали Юлдашев. Фото: schoolchess.uz



В дальнейшие годы сборной Узбекистана не удавалось попасть в десятку всемирных игр, но случались яркие индивидуальные результаты. Так, на олимпиаде 1994 года Юлдашев показал лучший результат на третьей доске, а в 2000 Алексей Барсов стал лучшим среди вторых запасных игроков. В 2012 Антон Филиппов завоевал «серебро» на второй доске.

1998: чемпион мира среди юношей

Несмотря на большое количество талантливых молодых шахматистов, «золото» юношеского чемпионата мира уходило в Узбекистан лишь трижды. Первым стал Ибрагим Хамракулов, в 1998 году победивший в испанском городе Оропеса-дель-Мар в категории до 16 лет.

Позади него остались в будущем известные гроссмейстера Ласаро Брусон (Куба) и Ни Хуа (Китай). Брат Ибрагима, Джурабек Хамракулов, также стал гроссмейстером и представлял Узбекистан на трёх Олимпиадах.

C 2005 года Ибрагим представляет Испанию, играя за неё на крупнейших командных соревнованиях.

Ибрагим Хамракулов. Фото: Викимедиа



1999: победа на командном чемпионате Азии

Начиная с 1993 года, Узбекистан всегда был в тройке лучших команд Азиатских игр. Но первая ступень пьедестала покорилось не сразу: 1993 — «серебро», 1995 — «бронза». Следующий континентальный чемпионат прошёл в 1999 в китайском Шэньяне. Нашу страну представляли Александр Ненашев, Саидали Юлдашев, Тахир Вахидов, Марат Джумаев и Дмитрий Каюмов.

В девяти матчах команда одержала пять побед, трижды добилась равного счета и потерпела одно поражение. С таким же результатом закончила турнир сборная Казахстана, но набрала меньше индивидуальных очков, оставшись второй. Третье место заняла Индия.

В дальнейшем повторить успех долгое время не удавалось. На играх 2005, 2009, 2012 и 2014 годов сборная Узбекистана не участвовала.

2004: Рустам Касымджанов

Фото: FIDE



Девяностые и нулевые годы стали временем раскола шахматного мира. Сильнейший игрок планеты Гарри Каспаров отказался поддерживать чемпионский цикл FIDE и начал самостоятельно организовывать матчи на первенство мира, во втором из которых уступил Владимиру Крамнику. Всемирная шахматная федерация ушла от системы матчей и принялась проводить чемпионаты по нокаут-системе (на выбывание).

Чемпионат мира 2004 года прошёл в ливийском Триполи. Некоторые сильнейшие шахматисты мира, в том числе Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд и Владимир Крамник отказались принимать участие.

Тем не менее, на старт вышло много именитых гроссмейстеров, в том числе 6 из 16 имевших на тот момент рейтинг 2700+.

Узбекистан представляли Рустам Касымджанов (28 стартовый номер) и Алексей Барсов (109 стартовый номер). В первом круге Барсов уступил Александру Белявскому (20 номер). Касымджанов последовательно обыграл таких легенд шахмат, как украинца Василия Иванчука, россиянина Александра Грищука, болгарина Веселина Топалова и одержал верх над англичанином Майклом Адамсом в финале.

По словам российского гроссмейстера Александра Морозевича, Касымджанов «проявил фантастические бойцовские качества», выходя из множества безнадёжных позиций.

Победа внесла Рустама в список чемпионов мира по версии FIDE и позволила принять участие как в следующем чемпионате (Сан-Луис, 2005), так и в кандидатском турнире 2007 года.

2012: первый элитный турнир в Узбекистане

Фото: tashkent2012.fide.com



Прошедший с ноября по декабрь 2012 года ташкентский этап Гран-при FIDE стал первым в нашей стране соревнованием с участием сильнейших шахматистов мира. Средний рейтинг составил 2741 — показатель игрока топ-20.

12 участников боролись за баллы общего зачёта серии турниров, победитель которого попадал в турнир претендентов. В Ташкенте первенствовал россиянин Сергей Карякин, набравший 6,5/13. По дополнительным показателям ему уступили соотечественник Александр Морозевич и китаец Ван Хао.

Хозяин поля Рустам Касымджанов, будучи рейтинг-аутсайдером, не проиграл ни одной партии и поделил 4−6 место, отстав от победителей лишь на пол балла.

В следующем году в столице прошёл этап Гран-при среди женщин. Победу одержала Хампи Конеру (Индия), второе и третье место достались грузинке Беле Хотенашвили и представлявшей на тот момент Украину Екатерине Лагно соответственно. Благодаря тому, что Узбекистан взял на себя организацию, принять участие в серии элитных турниров смогла Нафиса Муминова — первая обладательница титула гроссмейстера среди женщин в истории страны.

В 2014 в Ташкенте снова прошёл этап мужского Гран-при c формально даже более сильным составом, чем за два года до этого — средний рейтинг был 2751. Победу одержал россиянин Дмитрий Андрейкин, опередив азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и американца Хикару Накамуру.

Следующего элитного турнира по классическим шахматам, UzChess Cup, Узбекистан будет ждать десять лет.

2018: юношеская Олимпиада

Фото: WYCO2018

Олимпиада до 16 лет по шахматам — традиционный способ определить, у каких стран лучшие перспективы в этом спорте. В 2015 и 2017 сборной нашей республики не получалось попасть в тройку призёров, а на Олимпиаду-2016 отправить команду и вовсе не удалось.

Наконец, в 2018 Узбекистан решил отправить свой сильнейший молодёжный состав — Нодирбека Абдусатторова, Нодирбека Якуббоева, Жавохира Синдарова, Шамсиддина Вохидова и Ситору Сапарову. Тренировал команду Саидали Юлдашев.

За девять туров молодые узбекистанцы проиграли лишь команде США, за которую играл в будущем скандально известный гроссмейстер Ханс Ниманн. Все остальные матчи закончились победой нашей сборной, в том числе против Ирана, за который играл будущий второй шахматист мира Алиреза Фирузджа и Индии, которую возглавлял конкурент Абдусатторова за попадание в турнир претендентов Арджун Эригайси (подробнее об этом — в материале «Газеты.uz»).

Тогда Узбекистан впервые выиграл Всемирную шахматную олимпиаду среди юниоров.

Четверо юношей в итоге составят костяк триумфальной сборной уже во взрослой олимпиаде 2022 года. Ситора Сапарова получит звание Woman FIDE Master в 2019 году, но в дальнейшем не достигнет спортивных высот.

Участники молодёжной сборной за победу получили в подарок от президента автомобили Spark, тренер — денежную премию.

2021: новый чемпион мира… пока по рапиду

Фото: Lennart Ootes / FIDE



Имя Нодирбека Абдусатторова и перед первенством в Варшаве уже было хорошо известно в шахматном мире. Вундеркинд из Узбекистана становился чемпионом мира до 8 лет, в возрасте 9 лет одержал победу над двумя гроссмейстерами в партиях с классическим контролем. В 2017 году стал вторым в списке самых молодых гроссмейстеров в истории.

Однако именно победа на чемпионате мира по рапиду сделала его известным в широких кругах. Набрав 9,5/13 в основном турнире и обыграв на тай-брейке Яна Непомнящего, 17-летний Нодирбек стал самым молодым чемпионом мира среди всех контролей времени. Внимание болельщиков со всего света особенно привлекла победа над сильнейшим игроком и фаворитом соревнования Магнусом Карлсеном.

2022: Олимпиада

Фото: FIDE/ Lennart Ootes



Наконец, одно из самых главных достижений Узбекистана на международной шахматной арене — победа на олимпиаде 2022 года в Ченнаи, Индия. На последней на данный момент Олимпиаде сборную представляли герои молодёжных игр 2018 года Абдусатторов, Якуббоев, Синдаров и Вохидов, а также Джахонгир Вахидов, впервые выступивший за Узбекистан ещё в 2014. Тренером был представляющий Нидерланды гроссмейстер Иван Соколов, известный успешной работой с шахматистами ОАЭ.

Сборная не уступила ни одного матча, закончив лишь три противостояния вничью и одержав восемь командных побед. Серебро досталось Армении, третье место заняла вторая команда Индии (как страна-организатор Индия имела право выставить три состава).

Нодирбек Абдусатторов завоевал серебряную медаль за индивидуальный результат на первой доске. Нодирбек Якуббоев среди вторых досок показал третий лучший результат. Джахонгир Вахидов с результатом 8/11 оказался недосягаем для конкурентов на четвёртой доске.