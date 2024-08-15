Детский хоспис Taskin 13 августа получил первую партию таблетированного морфина для своих пациентов. Об этом в своём Facebook сообщил заведующий медучреждением, онколог Рустам Нарбаев.

«Сегодня исторический день для паллиативной помощи в Узбекистане. Наши коллеги, особенно онкологи, хорошо знают, как многие из нас сталкиваются с просьбами знакомых о помощи в получении необходимой дозировки обезболивающих… Многие пациенты умерли в страданиях. Мы ждали эту таблетку два года, и сколько детей не дожили до этого дня», — написал Рустам Нарбаев.

Фото: Рустам Нарбаев / Facebook.



Детский хоспис Taskin не мог закупить препараты, поскольку спрос медучреждения не требовал больших объёмов поставок. Производители же фармацевтической продукции не заинтересованы в таких заказах, рассказывал ранее онколог Яхъё Зияев.

Закупка морфина для всех онкологических больных Узбекистана, которых к концу 2022 года насчитывалось 126 тысяч, была невозможна из-за отсутствия методологического центра паллиативной и хосписной помощи. Его создадут на базе ташкентского хосписа, чьё открытие задерживается пять лет. В последний раз хокимият столицы обещал открыть его в сентябре. Однако теперь открытие медучреждения ожидается в октябре-ноябре, сообщил Рустам Нарбаев. Онкологические центры и хосписы в других регионах не могут стать методологическим центром из-за централизованной системы управления.





Всё это время пациенты могли получить до 28 ампул морфина в неделю при том, что степень боли, которую они испытывают, может требовать такого количества препарата в день. Дети же не получали морфин вовсе, за исключением пациентов детского хосписа Taskin.

Поводом для изменения ситуации послужила предновогодняя публикация Рустама Нарбаева. В ней онколог сообщил, что накануне праздника в Taskin закончились обезболивающие. Из-за грядущих выходных получить морфин было крайне сложно, поскольку медучреждение закупает препарат через биржу, работа которой должна была возобновиться в январе.

«В одной техасской клинике у одного пациента был очень сильный болевой синдром. Пациента в течении суток не могли обезболить. Через день ему смогли помочь, боль купировали, но по итогу дежурившие в тот день медсестра и санитарка написали заявление об увольнении… У нас кончились обезболивающие, мы не смогли достать под Новый год ещё партию, и я не знаю, как мы проведём эти новогодние праздники», — отмечалось в публикации.

На пост отреагировали Министерство здравоохранения, компания «Дори таъминоти», у которой хоспис закупал морфин, а также Аппарат президента, рассказал Рустам Нарбаев.

«Я тогда объяснил, что обезболивающих так и будет не хватать, это будет продолжаться, пока мы не перейдём на таблетированный морфин, — отметил онколог. — Инъекционный морфин не удобен для всех. Врачи не хотят его выписывать, потому что они отвечают за ампулы. Пациенты должны эти ампулы возвращать. Если они не возвращают, врачи бегают за пациентами».

С таблетированным морфином такого не будет, отметил Рустам Нарбаев. Ампулы подлежат обязательному возврату из соображений безопасности: чтобы пациенты не использовали препарат не по назначению — для эйфории. Однако морфин в шприце не «живёт» долго, в то время как таблетки можно просто пересыпать, поэтому возврат блистеров не имеет смысла.

Рустам Нарбаев подчеркнул, что по международным стандартам специалисты паллиативной службы не должны ограничивать пациентов в обезболивающих, боясь привыкания. Профилактикой зависимости должны заниматься другие структуры, распространением наркотических средств — правоохранительные органы. Однако и эта работа не должна вестись во вред пациентам с хроническим болевым синдромом. Иначе они будут невыносимо страдать, и пошатнётся сама философия паллиативной помощи, гуманность и врачебная этика.





В канун Нового года детский хоспис обезболивающими обеспечили. Государственные ведомства начали работу по поставке таблетированного морфина в Узбекистан. Онкологов сразу предупредили, что логистика займёт полгода, поскольку службы по контролю за оборотом наркотиков страны-импортёра и страны-экспортёра проверяют груз и документы на него по три месяца.

Препараты доставили в Узбекистан в июне. Ещё два месяца таблетированный морфин проходил процедуры, необходимые для выставления медикамента на биржу. 13 августа детский хоспис Taskin закупил первую партию у компании «Дори таъминоти».

Таблетированный морфин пролонгированного действия, используемый в хосписе, изготавливает Московский эндокринный завод «Эндофарм». Он производит медикаменты для снятия болевого синдрома и обеспечивает препаратами все субъекты Российской Федерации.

Рустам Нарбаев отметил, что Узбекистан пока закупил морфин небольшой дозировки. Некоторые пациенты будут вынуждены принимать по несколько таблеток вместо одной. Однако это лучше инъекций: паллиативная помощь не подразумевает болезненное обезболивание, особенно маленьких пациентов.

Фото: ВОЗ.



По словам главы Taskin, сегодня таблетированный морфин могут закупить все онкологические центры Узбекистана: у «Дори таъминоти» достаточный запас препарата. На сегодняшний день заинтересованность проявил только самаркандский хоспис. Однако получать медикамент смогут только стационарные пациенты.

В грядущем декабре онкологи ожидают регистрацию фентанилового пластыря — средства для пациентов с сильной хронической болью. Его планируют назначать взрослым пациентам. Препарат избавит их от боли на трое суток. Детям такой пластырь не выписывают, поскольку подкожная жировая клетчатка у них тоньше, объяснил Рустам Нарбаев.

«Поэтому было бы круто зарегистрировать капли и в целом все формы выпуска морфина. Капли необходимы детям, которые не могут глотать. Таких пациентов Taskin мы продолжим обезболивать ампульным морфином. Другого выхода нет», — сказал онколог.





Несмотря на значимость поставки таблетированного морфина для истории паллиативной помощи Узбекистана, медработникам предстоит много работать, чтобы очеловечить отношение системы здравоохранения к хосписным пациентам.

По словам Рустама Нарбаева, создана рабочая группа, в состав которой вошли представители завода «Эндофарм», специалисты паллиативной службы России и другие. Они должны разработать проекты ряда документов по внесению изменений в нормативные акты Узбекистана.

Поправки должны сделать возможным назначение таблетированного морфина амбулаторным пациентам, облегчить использование других лекарств, рассказал Рустам Нарбаев. Кроме того, необходимо разработать руководство по лечению хронического болевого синдрома у взрослых и пособие по ведению всех паллиативных пациентов.

«Газета.uz» обратилась в Министерство здравоохранения Узбекистана, чтобы узнать, на каком этапе находится эта работа. В ведомстве пока не ответили на запрос редакции.