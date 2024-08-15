Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 15 августа одобрил Предпринимательский кодекс, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента (видео).

На сегодняшний день в Узбекистане действует около 5000 документов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Из-за несогласованного принятия такого большого количества документов предприниматели сталкиваются с трудностями в поиске требований применимых для их бизнеса.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев сообщил, что для этого более 100 правовых документов, в том числе 9 законов, унифицируются в Предпринимательский кодекс.

Классификация бизнеса

В 2022 году президент анонсировал новую классификацию бизнеса, согласно которой для фирм с разным оборотом были введены отдельные налоговые режимы. Предыдущий проект кодекса включал разделение именно на эти категории.

На тот момент предусматривалось разделение бизнеса по размерам годового оборота:

микробизнес — до 3 500 БРВ;

малый бизнес — до 35 тысяч БРВ;

средний бизнес — до 350 тысяч БРВ;

крупный бизнес — сверх 350 тысяч БРВ.

В феврале прошлого года президент подписал указ о новой классификации бизнеса, который делится на малое (ИП, микрофирмы, малые предприятия), среднее и крупное предпринимательство.

Эркин Гадоев сообщил, что по новому кодексу вводятся три категории предпринимательства: малые, средние и крупные в зависимости от числа сотрудников и годового оборота (при это достаточно, чтобы предпрниматель соответствовал одному из критериев: числу сотрудников или обороту).

Индивидуальные предприниматели

Сегодня индивидуальным предпринимательством могут заниматься только в рамках определённого перечня видов деятельности, включающим 88 категорий (например, риэлторская деятельность, перевозка грузов, репетиторство, ремесленничество и т. д. ).

Кодекс определяет виды деятельности, которые не могут осуществлять индивидуальные предприниматели. Для ИП вводится право вести любую деятельность, не запрещённую законом.

Государственное регулирование

Длх снижения вмешательства государства в предпринимательскую деятельность в приложении к кодексу утверждены перечни 147 контрольных функций 38 госорганов (в проекте было 39) и 20 видов проверок, которые можно проводить после уведомления бизнес-омбудсмена.

Все проверки, не включённые в перечень, проводятся после согласования с бизнес-омбудсменом.

Определены 4 формы государственного контроля: анализ статистических и других данных, мониторинг, профилактические мероприятия и проверка.

Финансовые санкции в отношении бизнеса применяются судом (за исключением санкций в сфере налогообложения и банковской деятельности).

В случаях, когда за одно и то же правонарушение налагается финансовая санкция на предпринимателя и на его должностное лицо назначается административная ответственность, будет применяться только финансовая санкция.

Финансовые санкции не будут применяться к предпринимателям, допустившим нарушения впервые, при выполнении ими предписания по устранению данного нарушения, а также возмещению причинённого ущерба.

Также кодексом предусмотрено создание и опубликование реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, включающего все требования, и единого реестра льгот для бизнеса. При этом запрещается возлагать ответственность за требования, не включённые в реестр обязательных требований. Если госорганы будут предъявлять требования, не включённые в реестр, то они будут наказаны по закону.

Устанавливается, что в документы, предусматривающие наложение дополнительных обязанностей на предпринимателей, то они вступят в силу спустя год (за исключением смягчающих норм).

Субсидии

Субсидии будут предоставляться по решению президента Узбекистана, а порядок его выдачи определяется правительством.

Кроме того, определяются основные направления субсидий, и они распределяются через Единый интерактивный портал госуслуг по принципу «одного окна».

Государственным предприятиям запрещено предоставлять прямые налоговые, таможенные и другие виды льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию.

Социальное предпринимательство

В кодекс включается понятие социального предпринимательства, социального предприятия, перечень социально нуждающихся слоёв населения и механизмы их поддержки, в том числе лиц с инвалидностью.

Заместитель министра юстиции Узбекистан Алишер Каримов сообщил, что в эту категорию также планируется включить виды бизнеса, которые направлены на решение экологических проблем (в том числи утилизация, сбор, обеззараживание, захоронение, хранение бытовых отходов и другие). Сенатор предложил включить в этот перечень также строительство очистных сооружений и установку фильтров.

Женское и молодёжное предпринимательство

Предприятие будет входить в категорию женского предпринимательства, если единственно материльно-ответственным лицом является женщина или в составе руководства численность женщин составляет не менее 1/3 либо доля женщины в уставном фонде составляет более 50%.

Аналогичные критерии распространяются на молодёжное предпринимательство.

Сегодня около 42 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, а из 243 тысяч индивидуальных предпринимателей более 140 тысяч или 42% составляют женщины, сообщила сенатор Малика Кодирхонова.

Кроме того, определяются критерии для присвоения бизнесу статуса «недействующее предприятие».

Глава Сената Танзила Нарбаева заявила, что сейчас идёт большая подготовка к традиционному открытому диалогу главы государства с предпринимателями. «Мы считаем, что принятие данного кодекса послужит эффективному решению системных вопросов, которые интересуют наших предпринимателей», — сказала она.

Предпринимательский кодекс находится в разработке с 2021 года. Нынешний проект является третьей версией документа, предыдущие версии которого были представлены в мае и сентябре 2022 года.

Таким образом, бизнес сможет получить всю необходимую информацию и требования для ведения бизнеса в одном месте.