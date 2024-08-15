Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 15 августа одобрил Предпринимательский кодекс, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента (видео).
На сегодняшний день в Узбекистане действует около 5000 документов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Из-за несогласованного принятия такого большого количества документов предприниматели сталкиваются с трудностями в поиске требований применимых для их бизнеса.
Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев сообщил, что для этого более 100 правовых документов, в том числе 9 законов, унифицируются в Предпринимательский кодекс.
Классификация бизнеса
В 2022 году президент анонсировал новую классификацию бизнеса, согласно которой для фирм с разным оборотом были введены отдельные налоговые режимы. Предыдущий проект кодекса включал разделение именно на эти категории.
На тот момент предусматривалось разделение бизнеса по размерам годового оборота:
- микробизнес — до 3 500 БРВ;
- малый бизнес — до 35 тысяч БРВ;
- средний бизнес — до 350 тысяч БРВ;
- крупный бизнес — сверх 350 тысяч БРВ.
В феврале прошлого года президент подписал указ о новой классификации бизнеса, который делится на малое (ИП, микрофирмы, малые предприятия), среднее и крупное предпринимательство.
Эркин Гадоев сообщил, что по новому кодексу вводятся три категории предпринимательства: малые, средние и крупные в зависимости от числа сотрудников и годового оборота (при это достаточно, чтобы предпрниматель соответствовал одному из критериев: числу сотрудников или обороту).
Индивидуальные предприниматели
Сегодня индивидуальным предпринимательством могут заниматься только в рамках определённого перечня видов деятельности, включающим 88 категорий (например, риэлторская деятельность, перевозка грузов, репетиторство, ремесленничество
Кодекс определяет виды деятельности, которые не могут осуществлять индивидуальные предприниматели. Для ИП вводится право вести любую деятельность, не запрещённую законом.
Государственное регулирование
Длх снижения вмешательства государства в предпринимательскую деятельность в приложении к кодексу утверждены перечни 147 контрольных функций 38 госорганов (в проекте было 39) и 20 видов проверок, которые можно проводить после уведомления бизнес-омбудсмена.
Все проверки, не включённые в перечень, проводятся после согласования с бизнес-омбудсменом.
Определены 4 формы государственного контроля: анализ статистических и других данных, мониторинг, профилактические мероприятия и проверка.
Финансовые санкции в отношении бизнеса применяются судом (за исключением санкций в сфере налогообложения и банковской деятельности).
В случаях, когда за одно и то же правонарушение налагается финансовая санкция на предпринимателя и на его должностное лицо назначается административная ответственность, будет применяться только финансовая санкция.
Финансовые санкции не будут применяться к предпринимателям, допустившим нарушения впервые, при выполнении ими предписания по устранению данного нарушения, а также возмещению причинённого ущерба.
Также кодексом предусмотрено создание и опубликование реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, включающего все требования, и единого реестра льгот для бизнеса. При этом запрещается возлагать ответственность за требования, не включённые в реестр обязательных требований. Если госорганы будут предъявлять требования, не включённые в реестр, то они будут наказаны по закону.
Устанавливается, что в документы, предусматривающие наложение дополнительных обязанностей на предпринимателей, то они вступят в силу спустя год (за исключением смягчающих норм).
Субсидии
Субсидии будут предоставляться по решению президента Узбекистана, а порядок его выдачи определяется правительством.
Кроме того, определяются основные направления субсидий, и они распределяются через Единый интерактивный портал госуслуг по принципу «одного окна».
Государственным предприятиям запрещено предоставлять прямые налоговые, таможенные и другие виды льгот и преференций, ограничивающих конкуренцию.
Социальное предпринимательство
В кодекс включается понятие социального предпринимательства, социального предприятия, перечень социально нуждающихся слоёв населения и механизмы их поддержки, в том числе лиц с инвалидностью.
Заместитель министра юстиции Узбекистан Алишер Каримов сообщил, что в эту категорию также планируется включить виды бизнеса, которые направлены на решение экологических проблем (в том числи утилизация, сбор, обеззараживание, захоронение, хранение бытовых отходов и другие). Сенатор предложил включить в этот перечень также строительство очистных сооружений и установку фильтров.
Женское и молодёжное предпринимательство
Предприятие будет входить в категорию женского предпринимательства, если единственно материльно-ответственным лицом является женщина или в составе руководства численность женщин составляет не менее 1/3 либо доля женщины в уставном фонде составляет более 50%.
Аналогичные критерии распространяются на молодёжное предпринимательство.
Сегодня около 42 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, а из 243 тысяч индивидуальных предпринимателей более 140 тысяч или 42% составляют женщины, сообщила сенатор Малика Кодирхонова.
Кроме того, определяются критерии для присвоения бизнесу статуса «недействующее предприятие».
Глава Сената Танзила Нарбаева заявила, что сейчас идёт большая подготовка к традиционному открытому диалогу главы государства с предпринимателями. «Мы считаем, что принятие данного кодекса послужит эффективному решению системных вопросов, которые интересуют наших предпринимателей», — сказала она.
Предпринимательский кодекс находится в разработке с 2021 года. Нынешний проект является третьей версией документа, предыдущие версии которого были представлены в мае и сентябре 2022 года.
Таким образом, бизнес сможет получить всю необходимую информацию и требования для ведения бизнеса в одном месте.