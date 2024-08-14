Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в грубом нарушении этики и отстранил от должности, передаёт Bangkok Post.

Политик, пробывший на посту менее года, заявил, что уважает решение суда, хотя оно, по его словам, не соответствует его ожиданиям.

Решение об отставке Тхависина принималось голосованием девяти судей — 5 выступили за, 4 против. Жалобу на экс-премьера подала группа из 40 бывших сенаторов парламента Таиланда. Они обвиняли его в нарушении этического кодекса членов кабинета министра из-за того, что весной он назначил министром в канцелярии премьера адвоката Пичита Чуэнбана, которого в 2008 году приговорили к шести месяцам тюрьмы по делу о коррупции.

По версии следствия, Чуэнбан вместе с двумя коллегами пытался подкупить сотрудников Верховного суда, передав им бумажный пакет с 2 млн бат (около 57 тысяч долларов) в коробке для завтрака. Все трое представляли интересы бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата и его жены.

Чуэнбан ушёл в отставку спустя три недели после назначения, что было расценено как попытка избавить Тхависина от юридических проблем, отмечает издание. Экс-премьер заявил, что, будучи бизнесменом, не был знаком со всеми правилами, регулирующими министерские назначения. Однако суд счёл, что это не оправдание, поскольку дело Чуэнбана было хорошо известно.

До избрания парламентом нового премьера его обязанности будет исполнять заместитель главы правительства Пумтам Вечаячай, уточняет Bangkok Post. Вместе с премьером в отставку уходит также его кабинет.