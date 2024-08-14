Хокимият Булунгурского района Самаркандской области наградил боксершу Ситору Турдибекову однокомнатной квартирой и памятными подарками за участие в летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Как уточнила пресс-служба хокимията района «Газете.uz», квартира была куплена не за счёт средств хокимията, а предпринимателем. Администрация района ограничилась вручением подарков спортсменке и её тренеру.

«Соревнования прошли очень хорошо. Мы готовились, чтобы достичь результата, но не получилось. С Божьей помощью надеемся на успех в следующих соревнованиях», — сказала Ситора Турдибекова.





Спортсменка является членом национальной сборной с 2019 года. В 2021 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Азии среди взрослых. В 2022 году на континентальном первенстве среди спортсменов до 22 лет, прошедшем в Ташкенте, она завоевала бронзовую медаль, а на чемпионате той же категории, состоявшемся в Бангкоке в 2023 году, стала обладательницей серебряной медали. За свои достижения она была награждена медалью «Шухрат».

Турдибекова получила право на участие на летних Олимпийских играх в Париже-2024 в весовой категории до 57 кг благодаря успешному выступлению на летних Азиатских играх в Ханчжоу-2022.

На Олимпийских играх в Париже-2024 Турдибекова провела свой первый бой в весовой категории до 57 кг против конголезки Марселат Сакоби Матшуни, одержав победу со счётом 3:2. Затем в 1/8 финала она сразилась с двукратной чемпионкой мира, представительницей Китайского Тайбэя Линь Юй-Тин, но уступила ей со счётом 5:0, завершив своё участие в Олимпиаде.

Линь Юй-Тин одержала победу в финале над полькой Юлией Шереметой и завоевала золотую медаль. На пути к чемпионству её и боксершу из Алжира обвинили в том, что они якобы мужчины, выступающие среди женщин. В интернете продолжаются споры о её половой принадлежности.

Линь Юй-Тин и Ситора Турдибекова. Фото: Национальный олимпийский комитет

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 13 августа на церемонии официальной встречи олимпийской сборной также высказался о боксёрском поединке между Ситорой Турдибековой и Линь Юй-Тин.

«Некоторые из наших спортсменов по разным причинам не смогли стать обладателями медалей. Как говорилось об этом раньше, причинами стали неточности в судействе, другие причины. И самое плохое на этот раз, думаю, что вообще не понравилось всему нашему народу, — это то, что мужчины выходили [на ринг] в одежде женщин», — сказал глава правительства.

«Газета.uz» изучила подробности гендерного скандала.

Напомним, победителям и призёрам Олимпийских игр были вручены денежные призы от 50 до 200 тысяч долларов, автомобили Tahoe и BYD Song Plus, а также двухэтажные коттеджи и квартиры.