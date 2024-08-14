Президент Шавкат Мирзиёев 14 августа ознакомился с презентацией о мерах по совершенствованию системы сокращения бедности и социальной защиты.

По данным пресс-служба главы государства, с 2020 года уровень бедности в Узбекистане снизился с 17 до 11%, «улучшились условия жизни более 3 миллионов человек, которые долгие годы находились в тяжёлом положении».

Поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности до 7%. Отмечается, что с действующей системой сложно и далее повышать результативность, поскольку «недостаёт чётких критериев определения бедности, целостного подхода к выведению семей из этого положения и распределению средств».

На совещании 12 июля Шавкат Мирзиёев заявлял, что отныне сокращение бедности и социальная защита будут осуществляться в рамках единой системы.

С презентацией предложений выступил директор Национального агентства социальной защиты при президенте Мансурбек Оллоёров. На встрече также присутствовала его первый заместитель Шахноза Мирзиёева и вице-премьер Джамшид Кучкаров.

На основе анализа предлагается сформировать критерии определения бедности и адресный список, в который будут включены лица из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженные высокому риску попадания в состояние бедности. Такой статус будет утверждаться семёркой и активистами махалли путём голосования. Все социальные услуги и помощь, направленные на выведение из бедности, будут осуществляться центрами «Инсон».

Для изучения факторов бедности будет разработан единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по 8 направлениям. На его основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по 3 категориям. К каждой семье будут применяться индивидуальные подходы и помощь.

По этому же принципу будет сформирован список махаллей с высоким уровнем бедности. Национальное агентство социальной защиты и хокимияты ежегодно будут отбирать 50 таких махаллей и работать над превращением их в территорию, свободную от бедности и безработицы.

На сегодняшний день на помощников хокимов возложено более 20 задач, поэтому «вопрос сокращения бедности отошёл на второй план». Отныне деятельность помощников хокимов будет пересмотрена, основное внимание будет уделено сокращению бедности и обеспечению занятости населения.

Как сообщается, ежегодно на сокращение бедности выделяется 14 трлн сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система.

Распределять средства будут агентство и хокимияты в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности.

Кроме того, планируется организовать мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности, в три этапа — на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении намечено усилить.

Вместо практики резервирования рабочих мест планируется ввести налоговые льготы для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии будут полностью цифровизированы. Будет создана онлайн-платформа, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах «Ишга мархамат» планируется наладить обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.

«Исходя из накопленного в последние годы опыта и потребностей людей, необходимо вывести сокращение бедности на новый уровень. Необходимо поддерживать желания и возможности нуждающихся людей, вовлекать их в жизнь общества. В целом любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью», — сказал Шавкат Мирзиёев.