В музее Олимпийской и Паралимпийской славы в Ташкенте 13 августа прошла торжественная церемония проводов сборной Узбекистана на XVII летние Паралимпийские игры в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Национального паралимпийского комитета.

В мероприятии участвовали премьер-министр Абдулла Арипов, вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, директор Национального агентства социальной защиты при президенте Мансурбек Оллоёров, его первый заместитель Шахноза Мирзиёева, советник президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Одил Абдурахманов.

Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. 65 узбекских параатлетов завоевали 113 лицензий в 9 видах спорта (паралимпийская лёгкая атлетика, паратхэквондо, стрелковый параспорт, параплавание, параканоэ, парагребля, парадзюдо, парапауэрлифтинг и паравелоспорт).

Нести флаг сборной Узбекистана на открытии летних Паралимпийских игр будут Хусниддин Норбеков, двукратный победитель Паралимпийских игр в метании ядра, и Мохигул Хамдамова, обладательница золотой медали Токио-2020 в метании диска.





Отмечается, что число лицензий — рекордное для паралимпийского спорта Узбекистана. В 2016 году для Паралимпиады в Рио-де-Жанейро было получено 32 лицензии, а в Токио — 70.

Из 65 параспортсменов, участвующих в Играх в Париже, 29 человек, или 45%, составляют женщины. Кроме того, впервые узбекская спортсменка — Шахноза Мамажонова — получила лицензию в стрелковом параспорте на Паралимпийские игры.

На Играх в столице Франции сборная Узбекистана также дебютирует в паравелоспорте. Два паравелосипедиста будут соревноваться в 8 дисциплинах.

Член сборной по паралимпийской лёгкой атлетике Шахина Йигиталиева станет самой молодой спортсменкой от Узбекистана в истории Паралимпийских игр. Она родилась 19 октября 2008 года, в этом году ей исполнится 16 лет.

Спортсмены Паралимпийской сборной Узбекистана

Паралимпийская лёгкая атлетика:

Бобур Омонов (метание ядра);

Кудратуллохон Маруфхуджаев (метание ядра, диска);

Мохигул Хамдамова (метание ядра, диска);

Хусниддин Норбеков (метание ядра);

Эльбек Султанов (метание ядра);

Иззат Тургунов (прыжки в длину, 100 м, 400 м);

Кубаро Хакимова (метание ядра, диска);

Толиббой Юлдашев (метание ядра, диска);

Сафия Бурханова (метание ядра);

Нурхон Курбанова (метание ядра, копья, диска);

Ёркин Одилов (метание ядра, копья);

Розия Эргашова (метание копья, диска);

Мухаммад Рехсимов (метание ядра);

Ёкутхон Холбекова (прыжки в длину, 200 м, 400 м, метание ядра);

Дониёр Салиев (прыжки в длину);

Урганч Эгамназаров (прыжки в длину, 100 м, 400 м);

Асила Мирзаёрова (прыжки в длину, 100 м, 200 м, 400 м);

Тимур Гиязов (прыжки в высоту);

Дониёр Ахмедов (прыжки в длину, 100 м);

Шахина Йигиталиева (метание ядра, копья);

Мадина Мухторова (метание ядра, диска);

Маруфжон Муродуллаев (400 м);

Наталья Семёнова (метание копья, диска);

Дилафрузхон Ахматхонова (метание ядра);

Махлиё Акрамова (метание копья).

Парадзюдо:

Шерзод Намозов — (60 кг);

Довурхон Караматов (90 кг);

Кумушхон Хаджаева (57 кг);

Улжон Амриева (57 кг);

Шохрух Мамедов (73 кг);

Тургун Абдиев (90 кг);

Феруза Эргашева (70 кг);

Учкун Куранбоев (73 кг).

Параплавание:

Ислам Асланов (100 м баттерфляй, 50 м вольный, 100 м на спине);

Дмитрий Хорлин (100 м, 400 м вольный, 100 м баттерфляй, 200 м комплексное);

Шохсанам Тошпулотова (50 м, 400 м вольный, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м комплексное);

Кирилл Панков (50 м вольный, 100 м на спине, 100 м баттерфляй);

Муслима Одилова (50 м вольный, 100 м баттерфляй);

Музаффар Турсунхужаев (50, 400 м вольный, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м комплексное);

Фирдавсбек Мусабеков (400 м вольный, 100 м брасс, 200 м комплексное).

Параканоэ:

Хайитмурод Шеркузиев (200 м);

Иродахон Рустамова (200 м);

Азизбек Абдулхабибов (200 м);

Хасан Кулдашев (200 м);

Шахноза Мирзаева (200 м);

Шахзода Мамадалиева (200 м).

Парагребля:

Холмурод Эгамбердиев (2000 м);

Мухайё Абдусатторова (2000 м).

Паравелоспорт:

Холибек Мирзояров (3000 м (трек), гонка на время (шоссе), групповая гонка (шоссе), 1000 м гонка на время (трек));

Азимбек Абдуллаев (4000 м (трек), гонка на время (шоссе), групповая гонка (шоссе), 1000 м гонка на время (трек)).

Стрелковый параспорт:

Сервер Ибрагимов (P1 (10 м пистолет), P4 (50 м пистолет, MIXED));

Шахноза Мамажонова (P2 (10 м пистолет), P4 (50 м пистолет, MIXED)).

Паратхэквондо:

Гулжаной Наимова (65 кг);

Зиёдахон Исакова (47 кг);

Асадбек Тоштемиров (80 кг);

Жавохир Аликулов (70 кг);

Зухриддин Тохиров (63 кг).

Парапауэрлифтинг:

Бегзод Жамилов (72 кг);

Хусниддин Усманов (88 кг);

Илхом Халимов (107 кг);

Роза Кузиева (73 кг);

Акидахон Ахтамова (50 кг);

Кудратой Тошпулатова (67 кг);

Рухшона Уктамова (61 кг);

Дурдона Тураева (55 кг).

Во время церемонии было объявлено о создании Ассоциации адаптивных видов спорта, направленной на поддержку людей с ограниченными возможностями в спорте.