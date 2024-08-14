В музее Олимпийской и Паралимпийской славы в Ташкенте 13 августа прошла торжественная церемония проводов сборной Узбекистана на XVII летние Паралимпийские игры в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Национального паралимпийского комитета.
В мероприятии участвовали премьер-министр Абдулла Арипов, вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, директор Национального агентства социальной защиты при президенте Мансурбек Оллоёров, его первый заместитель Шахноза Мирзиёева, советник президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Одил Абдурахманов.
Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. 65 узбекских параатлетов завоевали 113 лицензий в 9 видах спорта (паралимпийская лёгкая атлетика, паратхэквондо, стрелковый параспорт, параплавание, параканоэ, парагребля, парадзюдо, парапауэрлифтинг и паравелоспорт).
Нести флаг сборной Узбекистана на открытии летних Паралимпийских игр будут Хусниддин Норбеков, двукратный победитель Паралимпийских игр в метании ядра, и Мохигул Хамдамова, обладательница золотой медали Токио-2020 в метании диска.
Отмечается, что число лицензий — рекордное для паралимпийского спорта Узбекистана. В 2016 году для Паралимпиады в Рио-де-Жанейро было получено 32 лицензии, а в Токио — 70.
Из 65 параспортсменов, участвующих в Играх в Париже, 29 человек, или 45%, составляют женщины. Кроме того, впервые узбекская спортсменка — Шахноза Мамажонова — получила лицензию в стрелковом параспорте на Паралимпийские игры.
На Играх в столице Франции сборная Узбекистана также дебютирует в паравелоспорте. Два паравелосипедиста будут соревноваться в 8 дисциплинах.
Член сборной по паралимпийской лёгкой атлетике Шахина Йигиталиева станет самой молодой спортсменкой от Узбекистана в истории Паралимпийских игр. Она родилась 19 октября 2008 года, в этом году ей исполнится 16 лет.
Спортсмены Паралимпийской сборной Узбекистана
Паралимпийская лёгкая атлетика:
Бобур Омонов (метание ядра);
Кудратуллохон Маруфхуджаев (метание ядра, диска);
Мохигул Хамдамова (метание ядра, диска);
Хусниддин Норбеков (метание ядра);
Эльбек Султанов (метание ядра);
Иззат Тургунов (прыжки в длину, 100 м, 400 м);
Кубаро Хакимова (метание ядра, диска);
Толиббой Юлдашев (метание ядра, диска);
Сафия Бурханова (метание ядра);
Нурхон Курбанова (метание ядра, копья, диска);
Ёркин Одилов (метание ядра, копья);
Розия Эргашова (метание копья, диска);
Мухаммад Рехсимов (метание ядра);
Ёкутхон Холбекова (прыжки в длину, 200 м, 400 м, метание ядра);
Дониёр Салиев (прыжки в длину);
Урганч Эгамназаров (прыжки в длину, 100 м, 400 м);
Асила Мирзаёрова (прыжки в длину, 100 м, 200 м, 400 м);
Тимур Гиязов (прыжки в высоту);
Дониёр Ахмедов (прыжки в длину, 100 м);
Шахина Йигиталиева (метание ядра, копья);
Мадина Мухторова (метание ядра, диска);
Маруфжон Муродуллаев (400 м);
Наталья Семёнова (метание копья, диска);
Дилафрузхон Ахматхонова (метание ядра);
Махлиё Акрамова (метание копья).
Парадзюдо:
Шерзод Намозов — (60 кг);
Довурхон Караматов (90 кг);
Кумушхон Хаджаева (57 кг);
Улжон Амриева (57 кг);
Шохрух Мамедов (73 кг);
Тургун Абдиев (90 кг);
Феруза Эргашева (70 кг);
Учкун Куранбоев (73 кг).
Параплавание:
Ислам Асланов (100 м баттерфляй, 50 м вольный, 100 м на спине);
Дмитрий Хорлин (100 м, 400 м вольный, 100 м баттерфляй, 200 м комплексное);
Шохсанам Тошпулотова (50 м, 400 м вольный, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м комплексное);
Кирилл Панков (50 м вольный, 100 м на спине, 100 м баттерфляй);
Муслима Одилова (50 м вольный, 100 м баттерфляй);
Музаффар Турсунхужаев (50, 400 м вольный, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м комплексное);
Фирдавсбек Мусабеков (400 м вольный, 100 м брасс, 200 м комплексное).
Параканоэ:
Хайитмурод Шеркузиев (200 м);
Иродахон Рустамова (200 м);
Азизбек Абдулхабибов (200 м);
Хасан Кулдашев (200 м);
Шахноза Мирзаева (200 м);
Шахзода Мамадалиева (200 м).
Парагребля:
Холмурод Эгамбердиев (2000 м);
Мухайё Абдусатторова (2000 м).
Паравелоспорт:
Холибек Мирзояров (3000 м (трек), гонка на время (шоссе), групповая гонка (шоссе), 1000 м гонка на время (трек));
Азимбек Абдуллаев (4000 м (трек), гонка на время (шоссе), групповая гонка (шоссе), 1000 м гонка на время (трек)).
Стрелковый параспорт:
Сервер Ибрагимов (P1 (10 м пистолет), P4 (50 м пистолет, MIXED));
Шахноза Мамажонова (P2 (10 м пистолет), P4 (50 м пистолет, MIXED)).
Паратхэквондо:
- Гулжаной Наимова (65 кг);
Зиёдахон Исакова (47 кг);
Асадбек Тоштемиров (80 кг);
Жавохир Аликулов (70 кг);
Зухриддин Тохиров (63 кг).
Парапауэрлифтинг:
Бегзод Жамилов (72 кг);
Хусниддин Усманов (88 кг);
Илхом Халимов (107 кг);
Роза Кузиева (73 кг);
Акидахон Ахтамова (50 кг);
Кудратой Тошпулатова (67 кг);
Рухшона Уктамова (61 кг);
Дурдона Тураева (55 кг).
Во время церемонии было объявлено о создании Ассоциации адаптивных видов спорта, направленной на поддержку людей с ограниченными возможностями в спорте.