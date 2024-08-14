Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 12 августа утвердил соглашение о закупке шести высокоскоростных электропоездов из Южной Кореи.

Поезда планируется приобрести у компании Hyundai Rotem с привлечением средств Эксимбанка Кореи.

Общая стоимость проекта оценивается в 220,03 млн евро. В рамках соглашения узбекистан выделит 21,3 млн евро, компания «Узбекистон темир йуллари» — 13,5 млн евро, а Эксимбанк Кореи предоставит займ в корейских вонах в эквиваленте 185,18 млн евро на 40 лет, включая 10-летний льготный период по ставке 0,05% годовых.

Это более выгодные условия займа, чем планировалось ранее. Изначально кредит хотели привлечь у Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи (EDCF), который должен был выделить кредит на 185 млн евро на срок 35 лет с 10-летним льготным периодом (по процентной ставке 0,1% годовых).

Срок реализации проекта составит 6 лет — с 2024 по 2030 годы. Ожидается, что новые поезда будут перевозить 1,31 миллиона пассажиров в год. Окупаемость проекта оценивается в 25,1 года.

Исполнительными органами, отвечающие за реализацию проекта и целевое использование кредита, определены «Узбекистон темир йуллари» и «Темирйулэкспресс» в её составе. Выплачивать долг и проценты по ним будет «Темирйулэкспресс».

Финансовым агентом по кредитным расчётам станет НБУ, который получает право заключать соглашения с уполномоченным банком с корейской стороны. Министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров сможет заключить соглашение о перекредитовании займов.

Напомним, высокоскоростной электропоезд Hyundai Rotem планируется приобрести, в частности, для железнодорожного сообщения Ташкента и Хивы. Поезд состоит из 7 вагонов, вмещает 351 пассажира и может развивать скорость до 250 км/час.

В постановлении отмечается, что после электрификации железной дороги «Бухара-Ургенч-Хива» протяжённостью 465 км до конца этого года и дороги «Мискин-Нукус» до конца 2026 года планируется довести скорость движения электропоездов до 250 км/ч.