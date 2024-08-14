Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана открыл дело против холдинга Orient Group Management, сообщила пресс-служба органа.

По данным комитета, Orient Group Management стала владеть 45% доли в транспортно-логистическом центре Highway Logistics Center за счёт увеличения уставного капитала, но не получила согласие антимонопольного органа.

Согласно закону «О конкуренции», государственный контроль за экономической концентрацией осуществляется, если балансовая стоимость активов или выручка от реализации товаров за последний календарный год одного из хозсубъектов, участвующих в сделках по слиянию или получении свыше 25% голосующих акций АО или до 1/3 доли в ООО, превышает 250-тысячекратный размер базовой расчётной величины (85 млрд сумов), либо суммарная балансовая стоимость их активов или выручка от реализации товаров за календарный год превышает 500-тысячекратный размер БРВ (170 млрд сумов).

В таких сделках требуется получить предварительное согласие антимонопольного органа.

Экономическая концентрация — совершение сделок и (или) иных действий, приводящих к преобладанию хозяйствующего субъекта или группы лиц, которое оказывает влияние на состояние конкуренции на товарном или финансовом рынке.

Специальная комиссия комитета открыла дело против Orient Group Management, признала её виновной в нарушении статьи 26 закона и наложила штраф.

Orient Group Management обратилась в суд, чтобы оспорить решение, говорится в сообщении.

Комитет также открыл дело против Узбекско-Оманской инвестиционной компании (UOIC, 75% принадлежит Oman Investment Authority, 25% — суверенному Фонду реконструкции и развития), которая 23 июля также приобрела 45% Highway Logistics Center без согласия антимонопольного органа. На неё тоже наложен штраф.

О компаниях

Highway Logistics Center создан 8 сентября 2017 года, уставной фонд — 185,67 млрд сумов. В начале мая компанией владели Logistics Orient (99%) и Жахонгир Джетыбаевич Полатов. Последний также владел или владеет долями в следующих компаниях:

сеть фитнесc-клубов BeFit (BeFit Fitness and Wellness Center, BeFit-Eco, BeFit Crossfit);

Bright-Development (производство готового бетона / аренда и управление нежилыми помещениями);

Oriental Paper and Board (поставки бумажной продукции и картона);

My IMG (GPS-мониторинг транспорта и контроль расхода топлива);

сеть электрозаправок и зарядных станций Tok Bor;

International Monitoring Group (спутниковый мониторинг транспорта);

Central Asian Diamond (аренда и управление нежилыми помещениями, на некоторых сайтах указан как официальный представитель люксового итальянского ювелирного брэнда Pasquale Bruni);

Igrushki Dlya Nas (магазины игрушек Urban XS Toys);

Central Beton (производство готового бетона);

Profit Store (дистрибьютор продуктов питания Мираторг, Vici, Lurpak, Toybox, Chocopie Lotte, Konti, Joyco, Schweppes и других);

Khivan Gold (производство ювелирных изделий);

VVGold (производство ювелирных изделий);

SAAS Market (деятельность в области бухгалтерского учёта);

и другие.

На сегодняшний день доли распределены следующим образом: Logistics Orient — 50,86%, Узбекско-Оманская инвестиционная компания — 49,12%, Жасур Алишерович Султанов — 0,02%.

Orient Group Management владеют Рауф Мирзаевич Камилджанов (44,99%, в том числе акционер Garant Bank), Сакен Джетыбаевич Полатов (33,5%, основатель Orient Group, председатель наблюдательного совета Orient Finans Bank) и Пайзуллажон Рахматуллаевич Мирзаев (16,5%, основатель Orient Group)

Компания в том числе владеет сетью супермаркетов Makro (Darvoza Savdo) и Бектемирским заводом металлоконструкций