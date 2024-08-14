Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения Google после того, как на прошлой неделе суд в Вашингтоне признал компанию монополистом на рынке поисковых систем и интернет-рекламы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в случае реализации этого плана компании придётся выделить подразделения ОС Android и браузер Chrome.

Другие возможные варианты включают «принуждение Google к передаче своих данных конкурентам», а также требование отказаться от сделок с Apple и другими производителями смартфонов, которые обязывали их устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

Минюста также рассматривает возможность потребовать от компании продать систему Google AdWords, которую она использует для размещения текстовых рекламных объявлений.

Правительство сейчас встречается с различными компаниями и экспертами, чтобы обсудить их предложения по ограничению власти Google, рассказали источники газеты.

Представители Google отказались от комментариев.

Bloomberg отмечает, что принудительное разделение бизнеса, в случае принятия плана, может стать крупнейшим для США с тех пор, как в 1980-х была расформирована AT&T.