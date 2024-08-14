Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, сообщает The Japan Times.

Такое решение Кисида принял на фоне падения рейтингов правительства из-за череды скандалов, особенно скандала с присвоением политических пожертвований в ЛДП осенью прошлого года. Тогда в отставку ушли несколько министров, а также генеральный секретарь Кабмина и правая рука Кисиды Хирокадзу Мацуно.

«Самый простой способ ясно показать, что ЛДП изменилась, — это уйти в сторону. Я не буду принимать участие в предстоящих выборах председателя», — заявил Кисида на пресс-конференции в своей резиденции 14 августа.

«Правительство не сможет продвигать ключевые политические решения, если не будет достаточного доверия к политике и политикам», — объяснил он.

Премьер отметил, что поддержит любого, кто будет избран главой партии как «рядовой член».

«Как лидер партии, я без колебаний беру на себя ответственность за то, что сделали её члены», — сказал Кисида, добавив, что думал об уходе с тех пор, как всплыл скандал с пожертвованиями, и ждал подходящее время, чтобы сделать заявление.

Опрос японского телеканала NHK показал, что уровень поддержки Кисиды упал до 25% в августе. В ноябре, до начала скандала, этот показатель составлял 29%.

В опросе, проведённом газетой Asahi Shimbun в июле, 74% респондентов заявили, что не хотят, чтобы Кисида оставался на своей должности после сентябрьских выборов лидера партии.

Кто станет президентом партии и, почти наверняка, премьер-министром, пока неясно, пишет The Japan Times. Кандидатам необходимо получить не менее 20 одобрений от коллег-законодателей, чтобы баллотироваться на выборах.