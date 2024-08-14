На стадионе «Бунёдкор» в Чиланзарском районе Ташкента 11 августа произошёл инцидент с участием защитника футбольного клуба «Андижан» Марлена Чобанова, сообщила пресс-служба управления Национальной гвардии по Ташкенту.

Спортсмен наблюдал за футбольным матчем между «Бунёдкором» и «Андижаном» в VIP-ложе стадиона. После завершения игры футболист попытался воспользоваться VIP-проходом, не имея при себе специального бейджа.

Сотрудник Национальной гвардии попросил его пройти другим выходом. Однако футболист отказался подчиниться требованиям и в ходе спора ударил служащего по лицу. Как отмечается в сообщении, гвардеец получил телесные повреждения.

Прокуратура Чиланзарского района по данному факту возбудила уголовное дело по части 2 статьи 219 (Принуждение представителя власти в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей, а равно совершению незаконных действий) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

Марлен Чобанов — узбекский и украинский футболист, воспитанник клуба «Пахтакор». До 2020 года был игроком украинского клуба «Оболонь». В 2021 году подписал двухлетний контракт с «Пахтакором», дебютировав в Суперлиге Узбекистана и Лиге чемпионов АФК. С февраля 2024 года играет за «Андижан».