Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 августа подписал указ по ускоренному развитию рынка факторинговых услуг в Узбекистане.

Факторинг — это обмен будущей выручки на деньги. К примеру, вы являетесь поставщиком продукции в крупные торговые сети. На протяжении нескольких лет поставляете продукты питания и ждёте оплату за поставленную партию. Зачастую оплата осуществляется с задержкой в 2−4 недели с момента поставки, что замораживает оборотный капитал.

И здесь может появиться факторинг-компания, к примеру, банк, микрофинансовая организация или факторинговая организация, которые при получении счёта-фактуры оплатят поставщику всю сумму с дисконтом, к примеру, в 3%. В этой ситуации, выигрывают все: торговый ритейлер получает товар, поставщик свои деньги, факторинговая компания свою комиссию — разницу между оплаченной и возмещённой суммой за партию. Причём все это с минимальным уровнем риска, объяснял ранее глава Tenge Bank Улугбек Таваккалов.

Согласно указу, этой деятельностью могут заниматься факторинговые организации после регистрации в Центральном банке в качестве небанковских кредитных организаций.

Сейчас ЦБ вместе с Международной финансовой корпорацией разработал проект закона по развитию рынка факторинговых услуг.

С 1 января 2025 года кредитные организации смогут перепродавать (рефакторинг) денежные требования, приобретённые по договорам факторинга. Разрешается также проводить факторинговые операции в иностранной валюте, если контрагент клиента является нерезидентом Узбекистана.

Со следующего года отменяется ответственность за нарушение запрета по уступке денежного требования. Для обеспечения приоритета требований на уступленные права уведомления об уступке денежного требования регистрируются в залоговом реестре.

Кроме того, не допускается изменять валюту денежного обязательства и страну платежа без согласия должника.

Президент одобрил внедрение электронной платформы факторинговых услуг. На факторинговой платформе будут предусмотрен следующие возможности:

внесение предпринимателями информации и документов о денежных требованиях для пользования факторинговыми услугами;

автоматизацию процесса финансирования путём осуществления проверки подлинности документов, являющихся основанием денежных требований, а также обеспечения оперативного сбора информации о должниках и её анализа в режиме реального времени;

предоставление удобной, быстрой и безопасной технологической инфраструктуры для оказания кредитными организациями факторинговых услуг участникам цепочки поставок.

Платформу также интегрируют с системой «Электронного правительства», базой данных электронных счетов-фактур, электронных товарно-транспортных накладных, базой налогоплательщиков, единой системой внешнеторговых операций (ЕЭИСВО).

По инициативе банков и микрофинансовых организаций создаётся Национальная ассоциация факторинга.

С 1 января 2025 года на основании договора по приобретению дебиторской задолженности по экспортному контракту:

если кредитные организации, предоставляющие факторинговые услуги (финансовые агенты), являются резидентами, сведения о них вносятся в ЕЭИСВО в качестве получателя валютных средств по экспортному контракту и на этих финансовых агентов переходит обязанность по обеспечению исполнения требования о репатриации активов;

если финансовые агенты являются нерезидентами, обязанность по обеспечению исполнения требования о репатриации активов остаётся за экспортёром. При этом при поступлении денежных средств по экспортным контрактам от финансового агента-нерезидента на основании договора по приобретению дебиторской задолженности требование о репатриации активов считается исполненным;

премия (дисконт) в размере не более 10% от суммы денежного требования, удерживаемая финансовыми агентами за оказанные услуги, не рассматривается в качестве дебиторской задолженности;

при предоставлении финансовым агентом денег в сумах за счёт денежных требований экспортёра к нерезиденту (должнику) в иностранной валюте, вытекающих из экспортного контракта, сохраняется действующий порядок налоговых льгот, предусмотренных для экспортеров.

До конца 2026 года долю факторинговых услуг в банках планируется довести до 3% от общего объёма финансирования.