Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 13 августа приняла в первом чтении проект закона «О гарантиях защиты вкладов в банках» в новой редакции (текущая от 2002 года), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

С разъяснением законопроекта выступил заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев. Разработка документа была предусмотрена госпрограммой развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы. Проект должны были завершить в октябре 2023 года.

Документ, разработанный совместно с экспертами Всемирного банка, предусматривает реформу гарантийной системы для вкладов населения и её приведение в соответствие с международными стандартами.

Эксперты Всемирного банка изучили систему гарантирования вкладов на соответствие международным стандартам. 8 из 16 основных принципов эффективной системы страхования вкладов не могут быть выполнены при нынешних правилах, указано в их отчёте.

В отчёте упомянуты проблемы с полной защитой депозитов Фондом гарантирования вкладов граждан. Из-за этого граждане заинтересованы вкладывать деньги под высокий процент, «не интересуясь финансовым состоянием банка и операционными рисками».

При этом Народный банк, обслуживающий наибольшее число клиентов-физлиц, пользуется гарантиями государства. Это негативно влияет на конкурентную среду на рынке финансовых услуг, отметили международные эксперты.

Согласно поправкам, предлагается отказ от полной (100%) гарантии вкладов. Эта система была введена в Узбекистане в 2009 году, чтобы смягчить последствия наблюдавшегося тогда экономического кризиса. Этот механизм также был временно введён в других странах, однако на сегодняшний день из 108 стран только в Узбекистане, Туркменистане и Беларуси сохранятся полная гарантия вкладов.

В других странах установлена предельная сумма возмещения банковского вклада: в Казахстане — в эквиваленте 43 тысяч долларов, Азербайджане — 17,7 тысячи долларов, в России — 15,4 тысячи долларов, Турции — 14 тысячи долларов, странах Евросоюза — до 100 тысяч евро.

В Узбекистане максимальную сумму предлагается установить в размере не более 200 млн сумов (около 15,9 тысячи долларов) для одного вкладчика в одном банке, в том числе для предпринимателей (юрлиц). То есть вкладчик может рассчитывать на гарантию выплаты до 200 млн сумов на каждый вклад в разных банках (это, к примеру, до 7 млрд сумов при размещении депозитов в 35 банках).

Согласно результатам анализа, эта сумма покрывает 99,7% средств вкладчиков в банках. По словам финансиста Отабека Бакирова, это верная цифра, но проблема в том, что все крупные депозиты сосредоточены в руках небольшого числа вкладчиков.

«К сожалению, несколько тысяч вкладчиков владеют значительной частью депозитов в Узбекистане. Если бы ЦБ опубликовал эту информацию, это было бы всем ясно. Полностью устаревшая система гарантий, которая не менялась уже 16 лет, гарантировала вклады миллиардеров, а не мелких и средних вкладчиков, поощряла концентрацию, а не конкуренцию, и воспитывала неприятие риска среди крупных вкладчиков», — указал он.

Новая сумма компенсации не будет распространяться на вклады, открытые до вступления закона в силу. То есть будет сохранена полная система гарантирования существующих вкладов вне зависимости от их суммы.

Кроме того, определение такого лимита не освобождает банки от гражданской ответственности, они по-прежнему будут отвечать перед клиентами своими активами и имуществом. То есть 200 млн сумов покроет государство, остальную часть вкладчик может потребовать у банка.

Более того, поправками предлагается сократить срок начала выплаты компенсации при отзыве лицензии у банка с 2 месяцев 23 дней до 7 рабочих дней.

Целевой показатель Фонда гарантирования вкладов устанавливается в размере 5% депозитной базы. При фонде планируется создать Агентство гарантирования вкладов в форме некоммерческого государственного учреждения и расширить его полномочия.

Набсовет агентства для предотвращения дефицита в фонде сможет привлекать средства за счёт введения специальных взносов по согласованию с Центробанком, привлечения займов из госбюджета, кредита ЦБ и других источников.

Сотрудники Агентства гарантирования вкладов получат право участвовать в качестве специалистов во время проверок, проводимых Центральным банком, чтобы проверять достоверность данных о вкладах.

Чтобы средства фонда, сформированные за счёт взносов, были на достаточном уровне и для возмещения потерь из-за инфляции, поправками предлагается предоставить право размещать эти средства в высоколиквидные активы с низкими рисками, которые можно превратить в деньги в течение 7 дней.

Аброрхужа Турдалиев объяснил расширение полномочий агентства, поскольку фонд до сих пор не ведёт никакую политику в части гарантирования вкладов граждан, а ограничивается только выплатой компенсации при потере вкладов.

Теперь агентство перейдёт от мандата «платёжная касса» (PayBox) на «платёжная касса плюс» (PayBox+) (есть ещё «минимизатор убытков» и «минимизатор рисков»). Если страховщик депозитов сейчас отвечает только за выплату страхового возмещения по застрахованным депозитам, то теперь будет иметь дополнительные обязанности, такие как определённые функции урегулирования несостоятельности, чтобы предотвратить возможные кризисы в банках.

По мнению депутатов, принятие этого законопроекта послужит обеспечению стабильности банковской системы, сохранению средств населения и предпринимателей, позволит им вести свой бизнес, «не опасаясь потерять средства в случае закрытия банков», а главное, «укрепит доверие населения к банковской системе».

Отабек Бакиров предложил также внести норму, чтобы граждане имели возможность без комиссий переводить средства со своих карт и вкладов на свои карты и вклады в других банках (это технически возможно благодаря подключению к ПИНФЛ). Это должно помочь снизить «стресс после завтрашнего вступления закона в силу и усилить конкуренцию за вклады между банками».

Законопроект теперь должны рассмотреть во втором и третьем чтениях в нижней палате парламента, а потом направить в Сенат на одобрение.