Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 августа провёл совещание, где проведён анализ возможностей Бухарской области.

«Два месяца назад во время визита в Бухарскую область я указал пути решения всех проблем и решил вопрос необходимого финансирования с избытком. После визита для области выделено 1,4 трлн сумов, сегодня я подписал постановление о выделении на предпринимательство дополнительно 60 млн долларов, на инфраструктуру — 40 млн долларов. По Гиждуванскому району также выйдет постановление правительства», — сообщил президент.

По словам главы государства, в 160 государственных учреждениях Бухарской области работают 5000 руководящих кадров, на финансирование их зарплат из бюджета выделяется 455 млрд сумов в год (в среднем, 7,58 млн сумов в месяц на одного сотрудника).

Самым большим препятствием для работы в регионах названа некомпетентность в районных организациях. Для сотрудников не установлены KPI, цифровизация не выполнена должным образом, отсутствует обучение новшествам.

«[Хоким области Ботир] Зарипов и его заместители должны поставить перед этими организациями конкретные задачи, определить для их сотрудников KPI, каждый день работать на конкретный результат. У предпринимателей, которые хотят создавать рабочие места, не получается двигать проекты, поскольку хокимияты районов и области не проводят с ними диалог, заместители хокимов не работают слаженно», — заявил президент.

Министерствам дано указание привести в порядок методологию, регламенты и цифровизацию в своих системах.

Шавкат Мирзиёев анонсировал новую рабочую систему.

Главной задачей для Бухарской области президент назвал развитие сферы услуг.

В области функционируют 584 гостевых дома, 122 предприятия общественного питания, 18,5 тысячи торговых точек, 30 центров здоровья и фитнеса. Бухарская кухня имеет широкую славу, но количество столовых и ресторанов на тысячу жителей здесь в 10 раз меньше, чем в Самарканде, сказал глава государства.

Не в полной мере задействованы 103 проектные организации и 2372 строительные организации. Можно разработать мастер-планы регионов и разместить торговые и сервисные точки, указал он.

В связи с этим принято решение о развитии сферы услуг в 62 массивах и на 54 улицах Бухары. Они будут специализироваться на общественном питании, оздоровлении, гостиничном бизнесе, ремесленничестве, торговле и услугах. Всего планируется создать 4000 предприятий, обеспечить занятость 6000 человек.

Шавкат Мирзиёев поддержал предложение об упрощении выделения земель в промышленных зонах, в том числе для сферы услуг. Отныне будет введён отдельный вид кредита для приобретения объектов сферы обслуживания — «сервисная ипотека».