В Узбекистане создана Ассоциация адаптивных видов спорта, которая объединит федерации адаптивных видов спорта. Об этом было объявлено на церемонии проводов сборной Узбекистана на летние Паралимпийские игры в Париж 13 августа, сообщила пресс-служба Национального агентства социальной защиты.

Адаптивные виды спорта — это специальные спортивные дисциплины, разработанные для людей с инвалидностью, позволяющие им заниматься физической активностью на профессиональном или любительском уровне.

Цели создания ассоциации — развитие адаптивного спорта и привлечение людей с инвалидностью к занятиям спортом, говорится в сообщении. «Теперь будут широко развиваться не только виды параспорта, но и другие виды спорта, которыми могут заниматься люди с инвалидностью», — отметили в агентстве.

Создание ассоциации было инициировано специальным поручением президента.

Председателем Ассоциации адаптивных видов спорта утверждён заместитель председателя Агентства социальной защиты Мухторхон Ташходжаев.

Ещё один зампредседателя агентства Сирожиддин Абдуллаев стал первым заместителем председателя Республиканского общественного объединения «Специальная Олимпиада Узбекистана».

Другой зампредседателя агентства Джамшид Абруев одновременно стал первым заместителем председателя Федерации спорта слепых Узбекистана.

Руководитель Социальной инспекции при агентстве Хуснуддин Кутбиддинов утверждён первым заместителем председателя Федерации спорта глухих.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя Агентства социальной защиты Шахноза Мирзиёева была избрана первым заместителем председателя Национального паралимпийского комитета.