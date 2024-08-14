Специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов опубликовал в газете «Народное слово» статью «Новая Центральная Азия во внешней политике Узбекистана».

«Наша разобщённость делала нас слабее»

Шестая Консультативная встреча глав пяти государств Центральной Азии в Астане на прошлой неделе запустила «новую фазу межгосударственного сотрудничества в этом уникальном формате», отметил в начале статьи Абдулазиз Камилов.

«Страны впервые согласовали единое видение развития региональной кооперации- Концепцию „Центральная Азия-2040“, которая подтвердила приверженность государств придать необратимый и поступательный характер процессу регионального сотрудничества», — говорится в статье.

Бывший министр иностранных дел напомнил, как со времени первой встречи в 2018 году страны «вместе меняли современный облик Центральной Азии, трансформируя регион в пространство мира и согласия, дружбы и добрососедства, взаимного доверия и сотрудничества».

«Всего семь лет тому назад наши границы были практически полностью закрыты. Мы были свидетелями конфликтов и минных полей на приграничных территориях, транспортных блокад, высоких торговых барьеров. Нескончаемые споры по вопросам использования водных ресурсов, доступа к пастбищам и водохозяйственным объектам грозили перерасти в открытое противостояние», — перечислил спецпредставитель президента.

«Некоторые силы в регионе провоцировали соперничество и конкуренцию, порождая недоверие и спекулируя нашим общим историческим наследием. Наша разобщённость делала нас слабее, лишала перспектив консолидации, препятствуя раскрытию потенциала региона во имя общих интересов», — отметил он.

Углубление глобального кризиса доверия и эскалация вооружённых конфликтов также стали оказывать негативное воздействие на стабильность и устойчивое развитие региона, добавил автор.

«В этой связи укреплялось понимание, что благополучие Узбекистана, как и других стран и народов Центральной Азии, зависит от общих усилий по укреплению сотрудничества, готовности совместно продвигать интересы обеспечения безопасности и устойчивого развития региона», — подчеркнул он.

Абдулазиз Камилов отметил, что именно новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал «лидером, который остро прочувствовал зреющий общественный запрос на кардинальные перемены, решение накопившихся проблем, фундаментальный слом устаревших подходов к выстраиванию взаимоотношений с соседями».

В сформированной им Доктрине внешней политики приоритетным направлением внешнеполитической деятельности Узбекистана определён регион Центральной Азии, напомнил бывший глава МИДа.

«Во главу угла поставлена цель достижения „ноль проблем с соседями“. Концептуальной основой региональной политики стали принципы недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств, открытости, прагматизма и конструктивизма, проактивного диалога на основе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов», — отметил спецпредставитель Узбекистана.

«Узбекистан объективно несёт особую ответственность за будущее Центральной Азии. И это продиктовано тем, что мы разделяем общие границы со всеми странами региона. Здесь проживают более половины населения Центральной Азии, крупные общины всех народов региона. Практически все жизненно важные вопросы развития Узбекистана — от воды до транспортных коридоров, региональной безопасности и торговли зависят от добрососедских и предсказуемых отношений с сопредельными странами». — подчеркнул он.

Границы стали «мостами дружбы и добрососедства»

«Изменения в подходах Ташкента к выстраиванию политико-дипломатического, экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в Центральной Азии создали условия не только для кардинального улучшения межгосударственных отношений Узбекистана с соседями, но и заложили основы для дальнейшей консолидации и интеграции Центральной Азии в новом формате», — продолжил Абдулазиз Камилов.

«Буквально за считанные годы» ситуация в Центральной Азии кардинально изменилась. «Прежде всего, удалось преодолеть имеющиеся достаточно сложные и чувствительные проблемы по пограничным вопросам».

«Узбекистан полностью завершил правовое оформление границы с Казахстаном, делимитировал границу с Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Возобновили свою деятельность десятки пропускных пунктов на границе, значительно облегчив перемещение людей между нашими странами», — отметил он.

«Сегодня границы между Узбекистаном и странами Центральной Азии можно по праву называть мостами дружбы и добрососедства. Подтверждением этому является действующая с 1 сентября 2023 года процедура перехода узбекско-кыргызской границы с предъявлением внутреннего документа — общегражданской ID-карты. Аналогичный проект обсуждается и с казахстанской стороной», — указал спецпредставитель главы государства.

На недавнем саммите в Астане Шавкат Мирзиёев предложил взаимно признать национальные ID-карты в Центральной Азии и разработать массовые туристические продукты по принципу «Один тур — весь регион», напомнил он.

«Одновременно мы видим значительный прогресс в описании таджикско-кыргызской границы. На сегодняшний день согласовано более 90% общей протяжённости рубежа», — отметил автор.

Всё это говорит о том, что, «несмотря на все разногласия, решение острых, чувствительных и сложных проблем вполне возможно, если руководствоваться принципами взаимного доверия и готовности сторон к взаимоприемлемым компромиссам с учётом интересов друг друга», подчеркнул он.

«Полная перезагрузка принесла выгоду для всех»

«Полная перезагрузка в нашем обширном регионе принесла выгоду для всех. Благодаря высокому уровню консолидации заметен прогресс в экономике региона. Значительно возрос уровень кооперации и внутрирегионального товарооборота, расширились связи с зарубежными партнёрами», — пишет Абдулазиз Камилов.

«Центральная Азия стала более взаимосвязанным регионом, способным сообща реализовывать открывающиеся возможности«. Узбекистан с Кыргызстаном и Таджикистаном создали инвестиционные фонды для финансирования крупных совместных проектов. По инициативе Узбекистана со всеми странами региона была начата работа по созданию зон приграничной торговли, отметил он.

«В русле общих изменений большой прогресс наблюдается в направлении, связанном с водными, водно-энергетическими и экологическими вопросами», — подчеркнул спецпредставитель президента.

«В новых геополитических условиях Центральная Азия вновь возвращает себе роль, которую регион играл ещё во времена Великого Шёлкового пути, выступая связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, перекрёстком различных экономических интересов. Регион становится важным элементом транспортно-коммуникационных маршрутов в рамках Транскаспийского коридора, маршрута Север-Юг, а также новых проектов, связывающих Центральную и Южную Азию, диверсифицирующих коридоры из Китая в Европу», — отметил он.

Заметно активизировался культурно-гуманитарный обмен. Внутрирегиональный туризм достиг около 80% от всех туристических направлений, предпочитаемых гражданами стран Центральной Азии, указал автор.

«Центральная Азия стала самостоятельным игроком на мировой арене»

Одним из ключевых компонентов стратегии Узбекистана по трансформации Центральной Азии в зону стабильности и устойчивого развития является достижение долгосрочного мира в Афганистане, отметил далее Абдулазиз Камилов.

«Существенной особенностью текущей афганской политики Ташкента является то, что Узбекистан рассматривает Афганистан как органическую, неотъемлемую часть всей Центральной Азии», — подчеркнул он.

«Новая Центральная Азия стала регионом притяжения мировых держав и ведущих государств», — продолжил спецпредставитель президента. Регион активно взаимодействует в рамках более 10 форматов «Центральная Азия плюс» с почти 40 странами и двумя региональными организациями.

«Центральная Азия по сути уже стала самостоятельным игроком на мировой арене, укрепляя свою субъектность. Причём наши страны активно выступают с общих или близких позиций в выстраивании взаимоотношений с внешними партнёрами», — отметил автор.

«Единство взглядов на Астанинском саммите проявилось и в стремлении к формированию Центральноазиатской идентичности как важного условия утверждения общей ответственности и солидарности в деле повышения благополучия и процветания Центральной Азии», — добавил он.

Задачи на новый цикл консультаций глав стран «центральноазиатской пятёрки»

В 2025 году саммит глав государств Центральной Азии примет Узбекистан. Абдулазиз Камилов обозначил ряд задач по продвижению региональной кооперации.

Во-первых, это дальнейшее углубление политического диалога. «Необходимо тесно координировать усилия в вопросах обеспечения безопасности, которые в условиях кризисных явлений в мировой экономике и жёсткой конфронтации различных центров силы ещё более актуализируются».

Во-вторых, приоритетом является «осуществление стратегического прорыва на экономическом направлении». «Мы выступаем за становление нашего региона как одного из мировых центров экономического роста и инвестиционной активности. Автор процитировал президента Узбекистана: «Нашей стратегической целью должно стать формирование в долгосрочной перспективе Единого регионального рынка».

В-третьих, это продвижение совместных проектов промышленной кооперации.

В-четвёртых, реализация транспортно-коммуникационного потенциала.

В-пятых, сотрудничество в сфере энергетики. «Существует объективная необходимость в выработке совместных подходов к формированию общего энергетического рынка в Центральной Азии».

В-шестых, адаптация к изменениям климата и обеспечение продовольственной безопасности. Важно «усилить взаимодействие в области агропромышленной кооперации для создания высокоурожайных сортов сельхозкультур, поиска более рациональных методов орошения, внедрения водосберегающих технологий и инноваций в агросферу».

В-седьмых, укрепление культурно-гуманитарных связей. «Важно продолжить наши усилия по расширению взаимодействия в сфере культуры, науки, образования и туризма. Растущая сплочённость стран Центральной Азии предоставляет беспрецедентные возможности для превращения региона в одно из самых привлекательных туристических направлений в мире».

В завершение статьи Абдулазиз Камилов подчеркнул, что «процесс регионального сближения в Центральной Азии, запущенный в 2017 году как следствие масштабных преобразований в Узбекистане и новаторской политики добрососедства и сотрудничества Ташкента, приобрёл сегодня устойчивый и необратимый характер».

Он отметил «политическую волю, беспрецедентный прагматизм, укрепление мер доверия и гибкость дипломатии [президента Узбекистана], готовность к разумным компромиссам для урегулирования ключевых межгосударственных и региональных проблем», которые обеспечили «стратегический сдвиг в Центральной Азии от споров и разногласий к взаимопониманию и сотрудничеству».