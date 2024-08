Американские исследователи обнаружили, что глубоко под поверхностью Марса может находиться большой подземный резервуар с жидкой водой, сообщает Reuters.

К такому выводу учёные пришли, проанализировав сейсмические данные, полученные аппаратом InSight Lander NASA. Результаты анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Модуль InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) сел на поверхности соседней планеты в 2018 году, чтобы изучить недра Марса. За время своей миссии, которая завершилась в 2022 году, зонд собрал «беспрецедентные данные» о толщине коры красной планеты, температуре её мантии, глубине и составе ядра. Сейсмометр модуля также зафиксировал первые землетрясения на планете, названные марсотрясениями, уточняет СNN.

Анализ показал, что вода залегает под поверхностью Марса на глубине от 11,5 до 20 километров и потенциально имеет условия для поддержания микробной жизни.

«На этих глубинах кора достаточно тёплая, чтобы вода могла существовать в виде жидкости. На более мелких глубинах вода замёрзла бы в виде льда», — отметил планетолог Вашан Райт из Калифорнийского университета в Сан-Диего, ведущий автор исследования.

«InSight смог измерить скорость сейсмических волн и то, как они меняются с глубиной. Скорость сейсмических волн зависит от того, из чего состоит порода, где в ней есть трещины и что заполняет трещины, — объяснил Райт. — Мы объединили скорость сейсмических волн, измерения гравитации и модели физики горных пород. Модели физики горных пород такие же, как те, которые мы используем для измерения свойств водоносных горизонтов на Земле или картирования нефтяных и газовых ресурсов под землёй».

Иллюстрация: James Tuttle Keane/Aaron Rodriguez/Scripps Institute of Oceanography.

Марсианская поверхность, как утверждают учёные, была покрыта океанами, озёрами и реками, но более трёх миллиардов лет назад планета лишилась большей части своей атмосферы и, соответственно, водных ресурсов. Часть воды испарилась и улетучилась в космос, часть сохранилась в виде льдов, а также, вероятно, просочилась в кору.

«На Земле грунтовые воды просачивались под землю с поверхности, и мы ожидаем, что нечто похожее произошло на Марсе. Это должно было произойти в то время, когда верхняя кора была теплее, чем сегодня», — рассказал профессор Калифорнийского университета в Беркли Майкл Манга, который участвовал в этом проекте.

Но глубина залегания этих запасов жидкой воды затрудняет доступ к ней. «Бурить скважину глубиной 10 километров на Марсе — это даже для [Илона] Маска будет сложновато», — сказал Манга.

Идея о том, что жидкая вода может находиться глубоко под поверхностью Марса, существует уже несколько десятилетий, но данные с миссии на планете впервые могут подтвердить такое предположение, сказал СNN планетолог и астробиолог из Корнеллского университета (США) Альберто Файрен (не принимал участия в исследовании — ред.).

По его словам, вода, вероятно, представляет «своего рода глубокую подземную грязь».

«Эти новые результаты показывают, что жидкая вода действительно существует в недрах Марса сегодня, не в форме отдельных и изолированных озёр, а в виде жидких водонасыщенных осадков», — подчеркнул он.