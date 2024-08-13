Церемония подписания соглашения о разработке проекта строительства нового очистного сооружения в Куйичирчикском районе Ташкентской области состоялась 13 августа, сообщила пресс-служба компании «Узсувтаъминот».

В ней приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, представители компании Abu Dhabi Sustainable Water Solutions (SWS) и и. о. главы «Узсувтаъминот» Ахмад Сувонкулов.

В рамках проекта предусмотрено строительство современного канализационного очистного сооружения мощностью 1 миллион кубометров в сутки с последующим выходом на 1,5 миллиона кубометров на территории схода граждан махалли «Сурум» и канализационного коллектора протяжённостью 42 км.

Проект будет реализован консорциумом компаний, в который также входят компании Suez (Франция) и Marubeni (Япония), выбранные в качестве технологических партнёров SWS.





На сооружении будут внедрены системы SCADA (системы контроля и сбора данных) и ГИС (геоинформационные системы), обеспечивающие мониторинг и управление процессами очистки и транспортировки сточных вод.

В результате внедрения современных технологий, как ожидается, повысится эффективность процесса очистки сточных вод, будет обеспечено рациональное использование ресурсов. Планируется сэкономить более 10 млн кВт электроэнергии.

Проект улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние Сергелийского, Бектемирского и Янгихаётского районов Ташкента и канализационное обслуживание почти 1,5 миллиона жителей. Свыше 500 тысяч горожан и 100 предприятий и организаций получат доступ к централизованным канализационным услугам.

Выступивший на мероприятии и. о главы «Узсувтаъминот» Ахмад Сувонкулов отметил, что успешная реализация проекта обеспечит эффективное и долгосрочное сотрудничество. Он также выразил готовность к реализации других проектов по развитию системы питьевого водоснабжения и водоотведения.

Компания Abu Dhabi Sustainable Water Solutions является единственной компанией по сбору, очистке и повторному использованию сточных вод в Абу-Даби (ОАЭ). Ежедневно через разветвлённую сеть протяжённостью 12 тысяч км собирается свыше 1,3 миллиона кубометров воды, система поддерживается более чем 200 насосными станциями и 42 очистными станциями.