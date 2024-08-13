Бекабадский районный суд по уголовным делам 13 августа вынес приговор гражданину Д. Х. (1989 года рождения, ранее судим), который в апреле был задержан по подозрению в доведении жены до самоубийства. Об этом сообщил пресс-секратарь Верховного суда Азиз Абидов.

Напомним, 28-летняя женщина скончалась, упав с пятого этажа дома в Бекабадском районе Ташкентской области. Сообщалось, что она регулярно подвергалась насилию со стороны мужа. По рассказу свидетелей, перед падением женщина крикнула: «Не хочу жить, устала от твоих побоев». Ранее ей трижды выдавали охранный ордер, но это не помогло женщине. У погибшей остались две дочери.

Решением суда Д. Х. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 103 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, и приговорён к 9 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.