Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью генеральному директору Tesla и владельцу социальной сети X Илону Маску, сообщают СNN и Reuters. Трансляция разговора шла на страницах Маска и Трампа в X.

Начало интервью задержалось более чем на 40 минут из-за технических проблем. Маск обвинил в этом массированную DDoS-атаку на платформу. Неполадки напомнили о хаотичном начале президентской кампании губернатора Флориды Рона ДеСантиса, запуск которой на X в мае 2023 года был также омрачён множественными техническими проблемами. Трамп тогда высмеял ДеСантиса в своей личной соцсети Truth Social.

В ходе двухчасовой беседы Маск задавал Трампу несложные вопросы и дал ему шанс высказать «свою обычную смесь обид, личных нападок и преувеличенных или ложных заявлений», отмечают CNN и Reuters.

Трамп, в частности, повторял главные тезисы своей предвыборной кампании, критикуя миграционную политику действующей администрации США и называя кандидата от демократов Камалу Харрис «некомпетентной» и «леворадикальным лунатиком».

Кроме того, они обсудили энергетическую политику США, изменение климата и угрозу ядерной войны. Трамп обвинил демократов в перевороте после решения президента США Джо Байдена сняться с выборов, но не привёл доказательств этому.

Также Трамп похвалил президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и назвал их «находящимися на вершине своей игры».

Политик и бизнесмен «осыпали друг друга похвалами» во время беседы. Маск похвалил Трампа за храбрость при покушении на жизнь республиканца в июле, а Трамп, ранее критиковавший электромобили, описал электрокары Tesla как «невероятные». Маск также предложил Трампу сформировать новую президентскую комиссию, сосредоточенную на «эффективности правительства», и назначить его её главой. Трамп ответил: «Я был бы рад».

«Я думаю, мы находимся на развилке судьбы цивилизации, и я думаю, что нам нужно выбрать правильный путь, и я думаю, что вы — правильный путь», — сказал Маск Трампу в конце интервью.

Пресс-секретарь избирательного штаба Камалы Харрис Джозеф Костелло по итогам их встречи выпустил следующее заявление: «Вся кампания Трампа служит людям вроде Илона Маска и его самого — самовлюблённых богачей, которые предадут средний класс, и которые в 2024 году не могут организовать прямой эфир».