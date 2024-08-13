Российская армия не успевает восполнять новыми солдатами потери на передовой, которые достигли максимального уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю и Министерства обороны РФ.

По словам одного из собеседников агентства, российские региональные власти сейчас в среднем не выполняют более трети квот на призыв. Повышение бонусов за вступление в армию не помогает.

Такая ситуация может вынудить Россию рассмотреть проведение новой мобилизации, сказали два источника Bloomberg. Чиновники могут преподнести это как меру ротации для отдыха войск на передовой, заявил один из собеседников, а другой отметил, что мобилизацию могут провести уже в конце этого года.

Наступление Украины в Курской области России, не встретившее большого сопротивления, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль, пишет Bloomberg.

Россия располагает сотнями тысяч солдат на фронте на востоке и юге Украины, где бои в основном зашли в тупик. Неспособность отразить украинское наступление в Курской области и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов, говорится в материале.

Масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения все больше затрудняют поддержание текущей стратегии медленного продвижения в Украине, рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. По его словам, российские власти больше не обсуждают захват Киева и других городов из-за нехватки ресурсов.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Она продлилась два месяца, за этот период в российскую армию было призвано 300 тысяч человек.