С 16 августа Центральный (Северный) вокзал Ташкента возобновит свою работу, сообщила пресс-служба компании «Узжелдорпасс».

Отсюда будут снова отправляться высокоскоростной поезд Afrosiyob, скоростные «Шарк», «Насаф», «Узбекистан», а также поезд «Ташкент — Волгоград — Ташкент».

Поезда из столицы в Ходжикент, Ангрен и Бекабад, а также в Гулистан и Хаваст, отбывающие сейчас с Северного вокзала, с 16 августа будут отправляться с Южного вокзала.

С 15 июля по 15 августа на путях между станциями «Тукимачи» и «Ташкент-Пассажирский» (Центральный вокзал) велись работы по реконструкции. В связи с этим многие поезда временно отправлялись с Южного вокзала.