Для доставки сжиженного газа населению Узбекистана могут привлечь частный сектор. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 12 августа поручил изучить этот вопрос и внести предложения.

В феврале президенту презентовали меры по энергетической безопасности Узбекистана. В частности, предлагалось до 1 октября передать частному оператору функцию доставки сжиженного газа (пропан) населению минимум в пяти районах.

В числе предложений также были реформа тарифов на газ и свет и введение социальных норм (тарифы повысились с 1 мая), переоформление договоров на закуп электроэнергии на 49 млрд долларов, привлечение инвесторов к распределению и продаже электричества в Самарканде и другое.

Передачу сетей по распределению природного и сжиженного газа потребителям включили в государственную программу 2024 года. Туда же включены планы по привлечению частного сектора к управлению газораспределительными сетями с низким давлением.

По состоянию на 24 мая, 4,26 миллиона семей и свыше 81 тысячи компаний в Узбекистане получали природный газ. Сжиженный газ доставляют 3,73 миллиона потребителей — это 46,7%, а также 2917 оптовым потребителям. С 1 мая тариф на сжиженный газ для населения увеличился с 1120 до 1600 сумов за 1 кг, а с 1 апреля 2025 года он вырастет до 2000 сумов.

В начале августа «Газета.uz» сообщала о резком росте цен на пропан. Согласно данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UzEx), цена пропана 1 июня составляла 5,2 млн сумов за тонну, 1 июля — 6,02 млн сумов за тонну, а к 31 июля она поднялась до 7,5 млн сумов за тонну, то есть на 25% за месяц и на 44% за два месяца.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что изучают ситуацию. Ведомство тогда заявило, что прогнозировало возможный рост цен и уведомило об этом регулятора (Министерство энергетики) ещё 15 июля.

По итогам торгов 11 августа цена поднялась до 7,85 млн сумов за тонну.