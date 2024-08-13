Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 12 августа озвучил меры для развития профессиональных кадров в Узбекистане.

По его словам, в большинстве случаев профессиональное обучение проводится в рамках существующего преподавательского состава, без учёта спроса на рынке труда и интересов молодежи.

Только 2% молодёжи обучается в дуальной форме образования, налажено сотрудничество лишь с 350 из 30 тысяч предприятий области. В результате приём в колледжи и техникумы вместимостью 28 тысяч учащихся не достигает 50%.

В связи с этим учебные корпусы и помещения, не используемые в полную загрузку, будут напрямую сдаваться в аренду предпринимателям, сообщил президент. Полученные средства пойдут на ремонт зданий и приобретение оборудования. Отмечалось, что единственным условием является обучение молодёжи профессиям и обеспечение её работой.

Глава государства поручил ответственным руководителям использовать эту возможность, чтобы в этом году наладить частные курсы обучения в 30 колледжах и техникумах.

Президент также поставил задачу снять ограничения на продажу товаров, производимых молодёжью в школах, колледжах, техникумах и вузах на площадках госзакупок.



















