Американская частная компания Sierra Nevada Corporation заключила контракт с Узбекистаном на восстановление шести самолётов Pilatus PC-12. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Заказ на сумму 64,24 млн долларов в рамках ранее подписанного контракта предусматривает возвращение самолётов в эксплуатацию, поддержку представителей на местах и логистическую поддержку подрядчика для шести самолётов PC-12.

Работы будут выполняться в Узбекистане и, как ожидается, будут завершены к 7 августа 2027 года.

Контракт будет реализован в рамках программы зарубежных военных продаж США (Foreign Military Sales). Согласно разделу 3 закона о контроле за экспортом оружия, США могут продавать оборонную продукцию и услуги зарубежным странам и международным организациям, если президент признаёт, что «это укрепит безопасность США и будет способствовать миру во всем мире».

На момент подписания контракта из Фонда программы зарубежных военных продаж (The Foreign Military Sales Trust Fund) выделены средства в размере более 26 млн долларов. Этот фонд обычно используется для платежей, полученных от покупателей.

Подрядчиком в рамках контракта является Центр управления жизненным циклом Военно-воздушными силами на базе ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо.

Напомним, несколько PC-12 были в числе самолётов, которые пересекли границу Узбекистана в дни захвата Кабула «Талибаном» в августе 2021 года.

В декабре 2021 года компания Uzbekistan Airways приобрела первый самолёт швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft — Pilatus PC-24. Сейчас он используется для полётов правительственных делегаций.

Pilatus PC-12 — одномоторный турбовинтовой самолёт. PC-12, как правило, используется в качестве корпоративного самолёта или регионального лайнера.

Sierra Nevada Corporation — американская частная компания, подрядчик в сфере аэрокосмической и национальной безопасности, специализирующийся на модификации и интеграции самолётов, космических компонентах и системах, а также сопутствующих технологических продуктах для кибербезопасности и здравоохранения.