Спортсмены Узбекистана, завоевавшие медали Олимпийских игр 2024 года в Париже, получили денежные вознаграждения и другие подарки. Олимпийскую сборную, прилетевшую самолётом Uzbekistan Airways прямым рейсом из Парижа, торжественно встретили в аэропорту Ташкента вечером в понедельник.

На церемонии, состоявшейся в Национальной олимпийском комитете, премьер-министр Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева вручили сертификаты о денежном вознаграждении и жилье, на которых написано «подарок президента». Размеры призовых были утверждены главой государства в феврале 2022 года, они будут выделены за счёт государственного бюджета.

Фото: Федерация бокса Узбекистана.

Чемпионам и призёрам Олимпиады вручили следующие награды:

Обладатели золотых медалей:

200 тысяч долларов;

автомобиль Tahoe;

двухэтажный коттедж.

Обладатели серебряных медалей:

100 тысяч долларов;

автомобиль BYD Song Plus EV Champion Flagship;

квартира.

Обладатели бронзовых медалей:

50 тысяч долларов;

автомобиль BYD Song Plus DM-i Champion Flagship;

квартира.

Фото: Федерация бокса Узбекистана.

Олимпиада-2024 в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8−2−3) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz»

Призёрами стали следующие спортсмены:

Золотые медали:

Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг)

Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг)

Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг)

Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг)

Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг)

Асадхужа Муйдинхужаев (бокс, -71 кг)

Лазизбек Мулложонов (бокс, -80 кг)

Баходир Жалолов (бокс, +92 кг)

Серебряная медаль:

Акбар Джураев (тяжёлая атлетика, -102 кг)

Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг)

Бронзовая медаль: