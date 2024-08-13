Спортсмены Узбекистана, завоевавшие медали Олимпийских игр 2024 года в Париже, получили денежные вознаграждения и другие подарки. Олимпийскую сборную, прилетевшую самолётом Uzbekistan Airways прямым рейсом из Парижа, торжественно встретили в аэропорту Ташкента вечером в понедельник.

На церемонии, состоявшейся в Национальной олимпийском комитете, премьер-министр Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева вручили сертификаты о денежном вознаграждении и жилье, на которых написано «подарок президента». Размеры призовых были утверждены главой государства в феврале 2022 года, они будут выделены за счёт государственного бюджета.

Фото: Федерация бокса Узбекистана.Фото: Федерация бокса Узбекистана.

Чемпионам и призёрам Олимпиады вручили следующие награды:

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Обладатели золотых медалей:

  • 200 тысяч долларов;
  • автомобиль Tahoe;
  • двухэтажный коттедж.

Обладатели серебряных медалей:

  • 100 тысяч долларов;
  • автомобиль BYD Song Plus EV Champion Flagship;
  • квартира.

Обладатели бронзовых медалей:

  • 50 тысяч долларов;
  • автомобиль BYD Song Plus DM-i Champion Flagship;
  • квартира.

Фото: Федерация бокса Узбекистана.Фото: Федерация бокса Узбекистана.

Олимпиада-2024 в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8−2−3) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz»Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz»

Призёрами стали следующие спортсмены:

Золотые медали:

  • Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг)
  • Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг)
  • Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг)
  • Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг)
  • Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг)
  • Асадхужа Муйдинхужаев (бокс, -71 кг)
  • Лазизбек Мулложонов (бокс, -80 кг)
  • Баходир Жалолов (бокс, +92 кг)

Серебряная медаль:

  • Акбар Джураев (тяжёлая атлетика, -102 кг)
  • Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг)

Бронзовая медаль:

  • Музаффарбек Турабоев (дзюдо, -100 кг)
  • Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг)
  • Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, -57 кг)