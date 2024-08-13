Спортсмены Узбекистана, завоевавшие медали Олимпийских игр 2024 года в Париже, получили денежные вознаграждения и другие подарки. Олимпийскую сборную, прилетевшую самолётом Uzbekistan Airways прямым рейсом из Парижа, торжественно встретили в аэропорту Ташкента вечером в понедельник.
На церемонии, состоявшейся в Национальной олимпийском комитете, премьер-министр Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева вручили сертификаты о денежном вознаграждении и жилье, на которых написано «подарок президента». Размеры призовых были утверждены главой государства в феврале 2022 года, они будут выделены за счёт государственного бюджета.
Чемпионам и призёрам Олимпиады вручили следующие награды:
Обладатели золотых медалей:
- 200 тысяч долларов;
- автомобиль Tahoe;
- двухэтажный коттедж.
Обладатели серебряных медалей:
- 100 тысяч долларов;
- автомобиль BYD Song Plus EV Champion Flagship;
- квартира.
Обладатели бронзовых медалей:
- 50 тысяч долларов;
- автомобиль BYD Song Plus DM-i Champion Flagship;
- квартира.
Олимпиада-2024 в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8−2−3) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.
Призёрами стали следующие спортсмены:
Золотые медали:
- Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг)
- Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг)
- Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг)
- Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг)
- Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг)
- Асадхужа Муйдинхужаев (бокс, -71 кг)
- Лазизбек Мулложонов (бокс, -80 кг)
- Баходир Жалолов (бокс, +92 кг)
Серебряная медаль:
- Акбар Джураев (тяжёлая атлетика, -102 кг)
- Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг)
Бронзовая медаль:
- Музаффарбек Турабоев (дзюдо, -100 кг)
- Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг)
- Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, -57 кг)