Барно Инотова (известная как Бону), обвиняемая в мошенничестве и находившаяся в розыске, 12 августа была депортирована из Турции в Узбекистан. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

37-летняя женщина была задержана в Стамбуле в ходе оперативных мероприятий, проведённых при сотрудничестве МВД двух стран.

Граждан, пострадавшим от действий женщины, призвали обратиться в генконсульство или в органы внутренних дел Узбекистана.

Кроме того, в связи с увеличением количества обращений в генконсульство по поводу случаев мошенничества гражданам Узбекистана рекомендовано быть бдительными.

По данным Агентства статистики, за первое полугодие 2024 года в Турцию выехало 91,8 тысячи граждан Узбекистана, что на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной целью поездки был отдых — 70,7 тысячи человек, навестить родственников поехали 17,5 тысячи, на лечение — чуть более 1600, на учёбу — 1020, по служебным делам — 893.