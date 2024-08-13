Экономика

Для доставки сжиженного газа населению Узбекистана планируется привлечь частный сектор. Президент поручил изучить этот вопрос и внести предложения. На сегодняшний день сжиженный газ получает около 47% населения.

Новое очистное сооружение с мощностью переработки 1 миллиона кубометров сточных вод в сутки будет построено в Ташкентской области. Свыше 500 тысяч горожан и 100 предприятий получат доступ к централизованной канализации. Проект реализует консорциум компаний из ОАЭ, Франции и Японии.

Президент сообщил, что учебные корпусы и помещения колледжей и техникумов, не используемые в полную загрузку, будут напрямую сдаваться в аренду предпринимателям. Полученные средства пойдут на ремонт зданий и приобретение оборудования.

Компания Sierra Nevada Corporation из США получила контракт на восстановление шести самолётов Pilatus PC-12 для Узбекистана. Сумма проекта составляет 64,2 млн долларов. Работы планируется завершить в августе 2027 года.

Общество

Центральный (Северный) вокзал Ташкента возобновит работу с 16 августа. Отсюда будут снова отправляться поезда Afrosiyob, «Шарк», «Насаф», «Узбекистан» и другие. Пригородные поезда будут отбывать с Южного вокзала.

Суд вынес приговор мужчине, который довёл жену до самоубийства регулярным насилием. В марте она выбросилась с пятого этажа жилого дома в Бекабаде.

Культура

В столичной Hlmrdv Gallery открылась выставка Джахонгира Бобокулова, одного из тонких мастеров современной отечественной изобразительной школы. Посмотреть на результаты поиска новых средств выразительности отправился обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Спорт

Победители и призёры Олимпиады получили денежное вознаграждение в размере от 50 до 200 тысяч долларов, автомобили Tahoe и BYD Song Plus, а также двухэтажные коттеджи и квартиры. Награды, на которых написано «подарок президента», вручили премьер-министр и глава Сената.

Боксёрша из Тайваня Линь Юй-Тин выиграла Олимпиаду. На пути к золотой медали она победила узбекистанскую спортсменку Ситору Турдибекову. В сети до сих пор обсуждается её гендерная принадлежность. «Газета.uz» изучила подробности скандала вокруг боксёрши, за которую заступились в МОК и на родине.

Мир

Российские власти могут провести новую мобилизацию уже в конце этого года из-за нехватки солдат на фоне больших потерь, пишет Bloomberg. Повышение бонусов за вступление в армию не помогает.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску. Беседа прошла на платформе X, принадлежащей Маску, и началась с 40-минутной задержкой из-за технических проблем. Политик и бизнесмен обсудили разные темы, а также «осыпали друг друга похвалами».

Глубоко под поверхностью Марса (от 11,5 до 20 километров) может находиться огромный резервуар с жидкой водой. К такому выводу пришли американские учёные на основе анализа зонда НАСА InSight Lander.

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