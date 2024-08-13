Боксёрша Линь Юй-Тин из Тайваня стала чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 57 кг. На пути к золотой медали её и другую боксёршу из Алжира начали обвинять в том, что они, якобы будучи мужчинами, соревнуются с женщинами.

Об этом высказались многие политики, предприниматели и другие лица.

Премьер-министр Абдулла Арипов 13 августа на торжественной церемонии встречи олимпийской сборной, которая транслировалась в прямом эфире, прокомментировал боксёрский поединок Ситоры Турдибековой из Узбекистана с Линь Юй-Тин, в котором узбекистанка проиграла.

«Некоторые из наших спортсменов по разным причинам не смогли стать обладателями медалей. Как говорилось об этом раньше, причинами стали неточности в судействе, другие причины. И самое плохое на этот раз, думаю, что вообще не понравилось всему нашему народу, — это то, что мужчины выходили [на ринг] в одежде женщин», — сказал он.

«Это никак нельзя принять. Но, несмотря на это, наша спортсменка Ситора [Турдибекова] без страха, до конца [сразилась] с мужчиной из Тайваня или Тайбэя. Чемпионство Диёры [Келдиёровой], серебряная медаль Светланы [Осиповой], бесстрашная борьба Ситоры, как говорила Танзила Камаловна (Нарбаева, глава Сената — ред.), показывают смелость и настоящее лидерство наших девушек, которые не уступают парням», — заявил глава правительства.

Гендерный скандал

Линь Юй-Тин и Ситора Турдибекова. Фото: Национальный олимпийский комитет Узбекистана.



28-летняя Линь Юй-Тин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), чемпионкой Азиатских игр (2022), чемпионкой Азии (2017) и бронзовой призёршей чемпионата мира (2019). Она участвовала в Олимпийских играх 2020 года в Токио, где проиграла филиппинской спортсменке Нести Петечио в 1/8 финала по решению судей. Таким образом, она не побеждала на всех турнирах, её личный рекорд в любительском боксе — 46 побед, включая 1 нокаутом, 14 поражений.

На Олимпиаде в Париже она завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг, победив в финале Юлию Шеремету из Польши. В 1/8 финала она победила Ситору Турдибекову — 5:0.

Линь Юй-Тин, как и боксёрша Иман Хелиф из Алжира (47 побед, включая 7 нокаутом, 9 поражений), оказались в центре «гендерного скандала». Это произошло после того, как 1 августа итальянская боксёрша Анджела Карини через 46 секунд после начала боя с алжирской спортсменкой отказалась от участия в соревнованиях и заявила, что её «никогда не били так сильно».

Хелиф начали травить из-за того, что она, якобы будучи мужчиной, соревнуется с женщинами. Подобные сообщения в том числе писали и интернет-пользователи Узбекистана. Сама Анджела Карини впоследствии сказала, что хочет извиниться перед Хелиф и жалеет о том, что отказалась пожать ей руку.

До прошлого года года пол спортсменок никогда не ставился под сомнение. Ни Линь, ни Хелиф не идентифицировали себя как трансгендеры или интерсексуалы (подробнее об этих терминах и возникновении таких особенностей).

Всё изменилось в 2023 году, когда Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила их от участия в чемпионате мира из-за «проваленного гендерного теста», в связи с чем Линь Юй-Тин лишилась «бронзы», а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг на стадии четвертьфинала (туда прошла узбекистанка Навбахор Хамидова и впоследствии выиграла «бронзу» ЧМ).

Линь Юй-Тин и Иман Хелиф. Фото: npr.org.



Стоит отметить, что Ассоциацией боксёрских федераций мира руководит бизнесмен Умар Кремлев (СМИ указывают на его близость к российской власти), а единственным её спонсором является государственный концерн России «Газпром».

Кремлев во время чемпионата мира заявил, что «по результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин». По его словам, по результатам «генетических тестов» было доказано, что они имеют ХY-хромосомы, которых нет у биологических женщин (за исключением случаев генетических нарушений).

Некоторые наблюдатели считают подозрительным, что тест был проведён не перед чемпионатом, а только после победы Хелиф над российской спортсменской Азалией Аминевой в 1/8 финала.

Многие мировые СМИ, особенно российские государственные медиа, ссылались на прошлогоднее заявление Кремлева, использую это в качестве единственного аргумента в пользу того, что Хелиф и Юй-Тин не являются биологическими женщинами.

Позиция IBA

31 июля IBA заявила, что «спортсменки не проходили тест на тестостерон, а были подвергнуты отдельному и признанному тесту, подробности остаются конфиденциальными». «Этот тест окончательно показал, что обе спортсменки не соответствуют необходимым критериям допуска и, как выяснилось, имеют конкурентные преимущества перед другими спортсменками», — говорится в заявлении. В ассоциации не уточнили, что именно они называют «признанным тестом», пишет русская служба BBC.

Умар Кремлёв в Instagram заявил: «Позор Томасу Баху (глава Международного олимпийского комитета — ред.)». «То, что сейчас происходит на Олимпийских играх — это позор всех времён», — отметил он.

На пресс-конференции неделю назад он заявил, что у IBA «есть анализы, и генетический тест показал, что они мужчины».

Позже в IBA заявили, что Иман Хелиф и Линь Юй-Тин прошли гендерное тестирование после жалоб от нескольких тренеров. При этом в сообщении сказано, что впервые оно проводилось ещё в мае 2022 года (отстранила их IBA только через год).

В ассоциации объясняют, что не стали сразу принимать какие-либо меры в отношении спортсменок, так как посчитали результаты только одного тестирования недостаточными. 17 марта 2023 года проводилось повторное тестирование, и результаты были «абсолютно идентичны».

Позиция МОК

Томас Бах. Фото: МОК.



30 июля Международный олимпийский комитет допустил Иман Хелиф и Линь Юй-Тин до женского олимпийского турнира по боксу. IBA же к этому моменту была по решению МОК лишена международного признания.

Для справки: Международная ассоциация бокса руководила любительским боксом почти сто лет. Но в 2019 году череда коррупционных и финансовых скандалов вынудила МОК исключить IBA и забрать у неё право на организацию бокса на олимпиадах. Этому предшествовали скандалы о взятках и договорных матчах на Играх-2012 в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016 году. В 2018—2019 годах организацией руководил бизнесмен Гафур Рахимов из Узбекистна, который был включён в санкционный список США.

МОК также поставил под сомнение законность и сроки тестов IBA, указав на то, что боксёры годами сражались без тестирования. Организация также усомнилась в авторитете IBA, указав на «хаотичную пресс-конференцию» в Париже, на которой «было несколько несоответствий, как доказательство того, что на результаты их тестов нельзя полагаться».

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что боксёрши оказались жертвами нападок, особенно в соцсетях, где им угрожали смертью. По его словам, гендерные тесты Хелиф и Юй-Тин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

«Они родились девочками, были зарегистрированы как женщины и в паспортах указаны как женщины. Последние 6 или 7 лет они выступали на взрослых соревнованиях. Они выигрывали бои и проигрывали их как женщины», — сказал он.

Тайваньские пользователи социальных сетей поддерживали Линь на протяжении всей её олимпийской кампании, праздновали её победы и громко выступали в её защиту. Президент Тайваня Лай Циндэ назвал Линь «дочерью Тайваня» и сказал, что она заставила Тайвань гордиться ею.

Олимпийский комитет Китайского Тайбэя направил письмо в Международную ассоциацию бокса, в котором предупредил её о возможных судебных исках в связи с утверждениями относительно пола тайваньской боксерши.

В родном городе Линь — Новом Тайбэе сотни людей собрались, чтобы посмотреть прямую трансляцию финала вместе с её матерью Ляо Шу-Чэнь.





В интервью BBC она обратилась к Линь: «Мама любит тебя. Я люблю свою дочь». «У неё был такой тяжёлый путь. Я была очень зла, видя, как весь мир издевается над ней. Это исторический момент», — добавила она.

На фоне скандала в сети всплыло старое интервью, в котором Линь говорит, что начала заниматься боксом, чтобы «защитить свою маму», которая стала жертвой домашнего насилия.

Как проходит проверка?

Раньше спортсменок, участвующих в международных соревнованиях, проверяли разными способами: с 1966 года все они проходили визуальный медицинский осмотр. С 1967 года проводилось хромосомное тестирование. Вернее, сначала его неточный прототип. Против такой проверки выступало большое количество медицинских специалистов, пишет Meduza. В первую очередь как раз из-за того, что такое тестирование может продемонстрировать лишь набор хромосом, но не то, является ли спортсменка мужчиной.

Первыми Олимпийскими играми, прошедшими без поголовного тестирования участниц, были Игры 2000 года в Сиднее.

Сейчас МОК и профильные спортивные организации пытаются балансировать между обеспечением справедливости на соревнованиях и в то же время не дискриминировать спортсменок.

Изменятся ли правила допуска к участию в олимпийском боксе?

Фото: НОК Узбекистана.



В 2021 году МОК выпустил новые рекомендации, в которых просил отдельные спортивные федерации разработать собственную политику допуска, а не настаивать на всеобщей политике, основанной на уровне тестостерона.

Однако, поскольку из-за спора с IBA за олимпийский бокс в настоящее время отвечает МОК, а также поскольку разгорелся спор вокруг Хелиф и Линь, комитет столкнулся с растущим давлением, требующим разработать собственные более строгие правила для защиты женской категории бокса и обеспечения справедливости и безопасности, пишет BBC.

Это стало актуально после того, как ряд спортивных федераций в последние годы ужесточили свои правила допуска по половому признаку, запретив трансгендерным женщинам участвовать в элитных женских соревнованиях и настаивая на том, чтобы спортсмены с различиями в половом развитии (DSD) медицинским путём снижали уровень тестостерона. Нет никаких предположений, что Хелиф и Линь являются трансгендерами.

Правила допуска МОК для бокса, таким образом, не поспевают за другими видами спорта. МОК отказался от генетического гендерного тестирования в 1999 году и, похоже, выступает против изменения правил, отчасти из-за страха стигматизации людей, заявляя, что «каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации».

Президент МОК Томас Бах заявил: «Это не так просто, как некоторые сейчас хотят это представить, — что XX или XY — это чёткое различие между мужчинами и женщинами. С научной точки зрения это больше не соответствует действительности».

Однако Бах также сказал: «Если кто-то представит нам научно обоснованную систему — как идентифицировать мужчину и женщину — мы первые, кто это сделает. Нам не нравится эта неопределённость. Поэтому мы были бы более чем рады изучить её».

Представитель МОК также заявил, что это в этом вопросе «нет чёрного или белого».

«У многих женщин уровень тестостерона выше, чем у мужчин, поэтому идея о том, что тест — это своего рода волшебная палочка, не соответствует действительности. Это минное поле. Если мы сможем найти консенсус, мы, безусловно, поработаем над его применением. Это вопрос всех видов спорта, мы открыты для того, чтобы выслушать любого, у кого есть решение этого вопроса. МОК всегда пытается сбалансировать инклюзивность и справедливость, а если говорить шире, также безопасность. Это сложный вопрос, и нам придётся над ним подумать», — заявил Бах.

Критики МОК утверждают, что достижение такого баланса невозможно и что приоритет должен отдаваться справедливости и безопасности.

Споры о боксе подстегнули требования обязательного тестирования пола на будущих Олимпиадах, и активисты призывают вернуть тест на мазок со щеки (от которого МОК отказался в 2000 году). Они говорят, что подавляющее большинство спортсменок поддерживают это. Однако другие утверждают, что требуется более комплексное тестирование, чтобы быть уверенным в генетическом составе человека, что может вызвать опасения по поводу стоимости и инвазивности, отмечает BBC.

Есть ли у боксёрш DSD?

Пока неизвестно, являются ли Хелиф и Линь спортсменками с DSD (нарушением полового развития), поскольку полные результаты тестов конфиденциальны, и они сами не заявили об этом. Сами боксёрши настаивают, что они женщины.

Однако из-за заявлений IBA (и ошибки МОК, когда изначально было заявлено, что это не случай DSD, а затем заявление было отозвано) это неизбежно привело к предположениям о том, что это могут быть спортсмены с DSD, и возобновило дебаты о том, как спорт должен подходить к этому вопросу, указывает BBC.

Это актуально и для лёгкой атлетики, где в прошлом южноафриканская бегунья на средние дистанции Кастер Семеня оказалась в центре скандала. Спортсменка с другой вариацией полового развития, из-за которой у неё повышенный тестостерон, дважды выиграла олимпийское «золото».

В 2011 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций установила допустимый уровень тестостерона в крови у женщин. Семене приходилось принимать препараты для снижения уровня этого гормона. В 2018 году ограничения оставили только в забегах на 400 метров и до мили. Кастер Семеня решила соревноваться в других дисциплинах.

В научном сообществе до сих пор ведутся споры о том, какие физиологические преимущества на самом деле имеют спортсмены с DSD, в зависимости от типа DSD. Некоторые говорят, что невозможно установить, что все с хромосомой Y являются мужчинами, а все без хромосомы Y являются женщинами, и что необходимо больше данных.