Галерея Улугбека Холмурадова Hlmrdv Gallery регулярно позволяет себе делать выставки совершенно необычные по авторским именам и наполнению. В мае-июле здесь выставлялись фотографии-картины известной в Узбекистане и за его пределами художественной четы Даимы Рахманбековой и Максима Варданяна. Следом, практически без перерыва, уютное пространство заполнилось работами Джахонгира Бобокулова.

Фото: Арина Мельничук / Afisha.uz

«Первой работой, которую я приобрёл, была живопись Джахонгира. Это произошло спонтанно, но с тех пор у нас началось очень тесное сотрудничество», — сказал Холмурадов на открытии выставки. По его словам, в галерее самостоятельно занимаются поисками новых авторов и поэтому благодарны Бобокулову за согласие выставляться именно в Hlmrdv Gallery.

Фото: Арина Мельничук / Afisha.uz

Бобокулов, уроженец Бухары и выпускник института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, по своим предыдущим выставкам в Ташкенте запомнился зрителю прежде всего как акварелист. Яркий, поразительный, вынимающий из водной своей краски тревожное или радостное ощущение окружающего пространства. Из этих поисков цвета, материала, структуры и сформировался фирменный стиль художника, раздвигающий рамки формального абстракционизма.

Фото: Арина Мельничук / Afisha.uz

В новой экспозиции Джахонгир Бобокулов представил более десяти работ, выполненных на поролоне в технике аэрографии — нанесение акрила на поверхность с помощью сжатого воздуха. Использование нетрадиционных материалов в современном искусстве — известный за рубежом художественный тренд. Для «большой» живописи аэрография — не самое эффективное средство. Но главное здесь не перепутать причину и следствие: что для творчества и важнее — идея или инструменты для её выражения.

«Моя живопись абстрактная и очень воздушная. Я всегда интересовался пространством. Экспериментов было много, идея новой экспозиции переваривалась почти четыре года. Часть работ я сделал на тканях, прежде чем удалось найти тот самый материал — поролон, где есть это сочетание воздуха и пространства», — рассказал Бобокулов «Газете.uz».

Художник Сергей Абатуров, рассуждая о «спонтанности» таких поисков уже непосредственно в искусстве, вспомнил, как на его семинаре в Гёте-институте Бобокулов на одном из творческих заданий налил акварель на лист бумаги и с помощью обычной трубочки для коктейля создал потрясающий плакат.

Фото: Арина Мельничук / Afisha.uz

Впрочем, искусствоведы и коллеги по изобразительному цеху в новой экспозиции талантливого художника не зациклены на фактуре материала. Их более всего привлекают аспекты творческого своеобразия и художественной ценности работ Бобокулова, в которых он словно «раскрашивает воздух».

В его технике более всего очевидно умение «пустить в дело» даже случайный потёк краски; в том, как структура и пятна акрила вдруг складываются в ощущение гармонии, обволакивающей окружающее нас пространство. И дальше к движениям материи и духа, для которых и сам художник не находил слов, предпочитая не называть свои картины. А зрители готовы вступить в эту сложную игру, в зависимости от того, что мы себе там можем представить — экспозиция выставки будет расширяться за счёт новых работ Бобокулова и продлится до 19 октября.