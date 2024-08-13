Вечером 12 августа в аэропорту Ташкента встретили членов национальной олимпийской сборной Узбекистана, прибывшей из Парижа. После торжественной церемонии, на которой выступили руководители правительства, Сената и другие официальные лица, а также спортсмены, олимпийцы на двухэтажных автобусах проехали по улицам столицы, где их с флагами приветствовали болельщики. Затем в Национальном олимпийском комитете состоялось награждение призёров Олимпиады. Как это было, запечатлел фотокорреспондент «Газеты.uz» Мурод Юсуф.











