Конечная цель украинской операции в Курской области России по-прежнему остаётся неясной, но минимальная задача, видимо, заключается в отводе российских войск с участков фронта в Харьковской и Донецкой областях, пишет The Economist.

По предварительной оценке, результаты этой операции «неубедительны», отмечает издание. Россия перебросила войска с харьковского фронта, но переместила гораздо меньше с фронта на Донбассе.

«Их [российских войск] командиры не идиоты. Они перемещают силы, но не так быстро, как нам бы хотелось. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 км», — рассказал изданию в Генштабе Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Однако операция ВСУ улучшила «один важный нематериальный показатель» — подняла моральный дух в украинской армии, пишет издание. По словам украинских военных, они, несмотря на ранение и потери, «не жалеют ни о чем». «Впервые за долгое время у нас есть движение», — сказал один из солдат ВСУ.

Некоторые элементы операции, «похоже, были тщательно спланированы», а оперативная безопасность обеспечила элемент неожиданности, что, как отмечает The Economist, является важнейшим аспектом войны.

«Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались в плен», — рассказал изданию источник в Генштабе ВСУ.

Ранее агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности писало, что цель украинского наступления в Курской области — «растянуть» позиции российских сил, «нанести максимальные потери» и «дестабилизировать» ситуацию в России. Источник также подчеркнул, что Украина не планирует аннексировать какую-либо территорию. «Очень важно, чтобы Украина не нарушала никаких конвенций. Мы строго соблюдаем гуманитарное право: не казним пленных, не насилуем женщин, не мародёрствуем», — заверил он.