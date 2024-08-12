Хокимият Ташкента прокомментировал запуск онлайн-платформы по продаже и аренде земельных участков в столице.

Платформа projects.toshkentinvest.uz — площадка аукционного принципа, интегрированная с платформой E-auksion. На ней выставлено свыше 110 земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности.

Все вырученные с продажи или аренды объектов средства направляются в фонд развития махаллей и района, отмечается в сообщении.

Жители столицы выразили обеспокоенность судьбой детской площадки в махалле «Янги себзор» Алмазарского района, где земля на 250 кв. м. также выставлена на продажу по стартовой стоимости в 1,22 млрд сумов.

По данным хокимията, приобретение подобных объектов «возлагает на предпринимателя ответственность и, как результат, служит благополучию населения». В их числе — создание новых рабочих мест, улучшение инфраструктуры, социально-экономический эффект.

Сообщается, что махалля «Янги Себзор» обновляется в рамках программы «Обод махалла».





«Новый мастер-план махалли разработан непосредственно по пожеланиям жителей и по согласованию с ними. В том числе и изменение локации детской площадки, а именно, перенос её в отдаление от проезжей части, было просьбой жителей. Также, проект исключает вырубку деревьев на территории», — пояснили в хокимияте.

Столичная администрация указывает, что на фото можно увидеть «морально устаревшие конструкции, некоторые из них сломаны, также он находится непосредственно вдоль дороги, что не может не создавать угрозу для жизни и здоровья населения».

В связи с этим, в рамках программы «Обод махалла» площадку решили перенести в более безопасное расположение в непосредственной близости, обновить покрытие и дополнить новыми качелями и оборудованием, «как это было сделано и делается в 60 других махаллях столицы».

Помимо детских площадок в махаллях обновляется система освещения, проводится система полива, высаживаются дополнительные деревья и кустарники, устанавливаются новые скамейки, беседки, урны и прочее.

В апреле хоким Ташкента Шавкат Умурзаков сообщил, что в столице внедрят единый механизм деятельности махаллей. Их инфраструктуру и облик хотят привести к единому стандарту и создать прозрачную систему мониторинга. «Фактическое управление махаллей будет вверено в руки граждан, а на должностных лиц возлагается обеспечить комфорт и безопасность», — говорилось в сообщении.