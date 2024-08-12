Число иностранцев, пребывающих в Южной Корее для обучения или стажировок в первой половине 2024 года, достигло рекордного показателя. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую организацию туризма.

За первое полугодие в стране с такими целями побывали 204 тысячи зарубежных студентов и слушателей курсов, что на 50,6% больше по сравнению с первой половиной прошлого года. Предыдущий рекорд за первое полугодие был зафиксирован в 2019 году — 184,5 тысячи человек.

На Китай приходится 55,2%, или 112,7 тысячи студентов в Южной Корее. Второе место занял Вьетнам — 33,2 тысячи, третье — Япония (6864).

Монголия расположилась на четвёртом месте (6724), а на пятом оказался Узбекистан с 4997 студентами.

Среди западных стран больше всего иностранных граждан прибыли в Южную Корею для учёбы из Франции (3507) и США (3089).

В топ-10 также оказались Тайвань (2552), Мьянма (2255) и Германия (1953). Из России прибыло 1483 человека, из Казахстана — 1022.

Увеличение числа иностранцев со всего мира, посещающих Корею с целью обучения и стажировок, во многом связано с влиянием «корейской волны» (Hallyu). Поскольку «K-контент» — K-pop, K-movies, K-drama, K-beauty и K-food — стал популярным во всем мире, интерес к Корее среди молодых иностранцев возрос, пишет Yonhap.

Кроме того, во многих случаях люди изучают корейский язык и культуру или учатся за границей для трудоустройства.

Местные университеты и органы местного самоуправления очень активно привлекают иностранных студентов, поскольку число корейских студентов уменьшается.

Правительство и местные власти также проводят политику поощрения трудоустройства иностранных студентов с отличным знанием корейского языка внутри страны. Она направлена на решение проблемы нехватки рабочей силы в малом и среднем бизнесе и реагирование на снижение численности населения.

К 2027 году Корея планирует привлечь на обучение 300 тысяч иностранных студентов. Этот проект связан с необходимостью подпитывать экономику Южной Кореи высококвалифицированными кадрами, а также с пониманием правительством того, что конкуренция за лучших студентов в мире увеличивается.

Для достижения этой цели правительство сосредотачивает усилия на увеличении квоты на государственные стипендии (Global Korea Scholarships). Власти также планируют отдать приоритет студентам, подающим заявки на обучение в областях STEM (стипендии для этих студентов должны удвоиться с 1335 в прошлом году) и стимулировать студентов поступать в университеты за пределами Сеула. Чтобы повысить свою конкурентоспособность, корейским университетам настоятельно рекомендуется расширить преподавание на английском языке.

Стипендии также будут адресованы отдельным странам — например, будут увеличены квоты для студентов из Польши и ОАЭ (там корейская компания построила АЭС), интересующихся оборонными и ядерными технологиями.

Акцент на STEM и на новых приоритетных странах также призван исправить чрезмерную зависимость от студентов из Китая, Вьетнама и Узбекистана. По данным University World News, на эти три страны приходится две трети нынешних квот для иностранных студентов, и большинство студентов из них обучаются по гуманитарным программам.

По итогам 2023 года Узбекистан также был в списке лидеров по количеству студентов в корейских вузах (10,4 тысячи) после Китая (68 тысяч) и Вьетнама (43,4 тысячи).

Согласно отчёту ЮНЕСКО, в 2021 году (последний двухлетний отчёт ещё не опубликован) в зарубежных странах обучались 110 тысяч студентов из Узбекистана. И здесь страна занимала пятое место после Китая (1 млн), Индии (508 тысяч), Вьетнама (137 тысяч) и Германии (126 тысяч).

США стали основной страной, принимающей иностранных студентов. В 2021 году в США обучалось 833 тысяч студентов. В Великобритании обучаются 601 тысяча иностранных студентов, в Австралии — 378 тысяч, в Германии — 376 тысяч и в Канаде — 318 тысяч.