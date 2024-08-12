В Узбекистане снимут ограничение на полноценное использование на льготы по налогу на землю и имущество при установке солнечных панелей. Президент Шавкат Мирзиёев дал такое поручение Налоговому комитету на совещании в понедельник.

С 1 апреля 2023 года физические и юридические лица, установившие оборудование для возобновляемых источников энергии мощностью до 100 кВт, на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество в виде этого оборудования, налога на землю, занятую под него (статья 428 Налогового кодекса) и налога на прибыль, получаемую от продажи сгенерированной энергии.

Постановлением президента от 10 января этого года были внесены изменения в порядок предоставления льгот.

В частности, лица, установившие и использующие установки ВИЭ общей мощностью до 100 кВт, освобождаются сроком на 3 года, со дня введения их в эксплуатацию от уплаты:

налога на имущество юридических лиц — по данным установкам, земельного налога с юридических лиц — по земельным участкам, занятым отдельно стоящими установками, налога на прибыль — по прибыли, полученной от реализации электроэнергии для общей сети;

налога на имущество и земельного налога для физических лиц — по объектам недвижимости жилищного фонда (до этого — только по занятой оборудованием части).

В случае установки оборудования с системой накопления электрической энергии (аккумуляторов) мощностью не менее 25% мощности устанавливаемых солнечных панелей налоговые льготы, предусмотренные данным подпунктом, применяются сроком на 10 лет со дня введения их в эксплуатацию.

Налоговые льготы применяются к физическим лицам в случае установки ими оборудования ВИЭ общей мощностью более 1 кВт по каждому объекту один раз.

При этом годовой размер налоговой льготы не должен превышать по налогу на имущество физических лиц — двукратного размера базовой расчётной величины (680 тысяч сумов), по земельному налогу с физических лиц — размера базовой расчётной величины (340 тысяч).

Однако эти поправки ещё не внесены в Налоговый кодекс, из-за чего они пока не могут применяться на практике.

Президент также поручил руководству экономического комплекса (руководит вице-премьер Джамшид Кучкаров) расширить возможности приобретения энергосберегающего оборудования и солнечных батарей для жителей и предпринимателей.