Очередное заседание суда по делу Дмитрия Саттарова состоялось 9 августа. На этот раз оно прошло в Юнусабадском районном суде по уголовным делам в Ташкенте, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Заседания теперь проводятся в зале суда, так как Дмитрий Саттаров проходит курс реабилитации и уже может ходить самостоятельно.

В декабре 2023 года 18-летнему Саттарову во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник, решив, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка.

Уголовное дело возбуждено в отношении их двоих. Г. Р. обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления). Г. Р. утверждает, что Дмитрий сломал ему нос.

Напомним, судебный процесс начался заново из-за смены судьи. На предыдущем заседании суд выслушал версии конфликта двух обвиняемых, они остались неизменными.

После показаний Г. Р. адвокат Дмитрия Саттарова Виктория Шмарковская показала видео, которое предоставил инспектор профилактики матери Дмитрия Кристине Саттаровой. Ранее это видео не показывалось в ходе судебного процесса. Г. Р. после конфликта снимает сидящего на земле Дмитрия и за кадром говорит: «Понял?! За то, что моему сыну…».

Виктория Шмарковская спросила у Г. Р.: «Для чего вы снимали?».

Г. Р. ответил: «Мой ребёнок заикой мог стать. Снимал, чтобы он не убежал потом, чтобы доказать».

Виктория Шмарковская спросила у судьи: «Можно ли приобщить это видео к делу?». Судья отказал.

После Виктория Шмарковская добавила, что инспектор профилактики передал Кристине Саттаровой неполное видео, а обрезанное. Адвокат обратилась к Г. Р., покажет ли он видео целиком.

Г. Р. ответил: «Полное видео я предоставлял участковому».

Судья спросил у Г. Р.: «Есть ли у вас на телефоне эта запись? Можете ли вы её показать?» На что Г. Р. ответил: «В телефоне эта запись у меня осталась, но показать её сейчас не могу».

Дмитрий Саттаров, в свою очередь, немного дополнил показания. По его словам, двое мужчин, которые наблюдали за конфликтом, после его завершения говорили парню с упрёком: «Ты же видишь, что он дурак. Почему ты не сбежал?»

Дмитрий Саттаров добавил: «Никто тогда мне не помог. Двое мужчин просто стояли, смотрели и как бы упрекали меня, развлекались, наблюдая за происходящим».

Следующее заседание пройдёт также в зале суда в понедельник,12 августа. «Газета.uz» следит за судебным процессом.